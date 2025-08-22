Obras integrales: concretamos la canalización de calle San Francisco del Monte

Los trabajos, que comprenden 1200 metros lineales , tienen como objetivo mejorar la infraestructura vial , las condiciones de vida de los vecinos y proporcionar una red de servicios más moderna y eficiente.

Junto al Departamento General de Irrigación, la Municipalidad de Guaymallén se encuentra concluyendo los trabajos de revestimiento con hormigón de la hijuela de calle San Francisco del Monte, en el tramo comprendido entre Arturo González (intersección con Ruta 7) y Carril Ponce.

Esta intervención implicó la impermeabilización del canal San Francisco del Monte a lo largo de 1200 metros lineales, con una superficie transversal cuadrada de 1 x 1 metros para hacer más eficiente la utilización del recurso hídrico. Se sumó a esto la construcción de ingresos vehiculares y, gracias a la donación de frentistas, se materializó nueva línea municipal con postes de hormigón y tela romboidal para los cierres de corrimiento.

Asimismo, en conjunto con Aysam, se ejecutaron 400 metros de cañería de 160 mm para cloaca (un 25% del tendido total a ejecutar). A esto se sumará una nueva línea de cañería para el servicio de agua corriente a lo largo de los 1200 metros de la intervención.

La obra en esta hijuela histórica es de suma importancia para el sistema de riego de la Segunda Zona del Departamento General de Irrigación, ya que permitirá la optimización en el uso del recurso hídrico. También permitirá ensanchar la calzada y renovar el arbolado público, que tanta inseguridad generó en la zona.

La tarea proseguirá luego con la construcción de cordón, cuneta, banquina, nichos forestales, veredas y carpeta asfáltica. También red de alumbrado público y una línea de alta tensión a cargo de Edemsa. La próxima etapa comenzará antes de fin de año y será hasta el Puente sobre el Canal Pescara.