El Día del Padre Sanmartiniano se festeja con una gran peña cuyana en la plaza Independencia

Este domingo 24, de 12 a 18, la Ciudad celebrará a San Martín en el marco de agosto Sanmartiniano y así cerrará la agenda que la Capital planificó en homenaje al Libertador. Habrá música, danzas, artesanías y comidas típicas. El broche de oro de la jornada estará a cargo de Los Chimeno.

La capital mendocina se prepara para vivir una jornada de tradición y homenaje al Padre de la Patria con una peña folclórica en conmemoración al Día del Padre Sanmartiniano, que tendrá lugar este domingo 24 en la plaza Independencia.

La propuesta, de identidad cuyana, es con entrada gratuita, y reunirá música, danza, historia y gastronomía en un ambiente bien tradicional.

La programación artística contará con destacados nombres de la escena folclórica local. Los Chimeno, uno de los grupos más reconocidos de Mendoza, será protagonista de la velada ofreciendo un repertorio que promete encender el espíritu tradicionalista y convocar al público a cantar y bailar.

También se presentarán Profecía Folk, Lucía Ocampo, Juan Matías Arnulphi y la Orquesta de la Municipalidad de Mendoza, junto con la participación de ballets municipales que pondrán en escena coreografías típicas de nuestra región.

La celebración también incluirá la Plaza de las Artes, con una variada oferta de artesanías y un patio de comidas típicas para disfrutar los sabores más representativos de Mendoza.

De esta manera, la Ciudad de Mendoza invita a vecinos, vecinas y turistas a compartir una fiesta familiar que combina cultura, identidad y memoria sanmartiniana desde el corazón mismo de la capital de los mendocinos.

