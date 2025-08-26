26 de agosto de 2025 - 15:22

Imperdible: dos muestras de danza se verán en el teatro Plaza este miércoles y jueves

Los estudios de danza Cristian Lara y Estrella preparan sus muestras coreográficas, que se verán en la sala principal de Godoy Cruz en días consecutivos.

Por Andrés Aguilera

El Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz se prepara para recibir dos veladas consecutivas en las que la danza será la gran protagonista. La sala ubicada en Colón 27 abrirá sus puertas para dos muestras coreográficas.

¿El objetivo? No solo mostrar a la sociedad lo que ambos estudios trabajan puertas adentro, sino también reivindicar la fuerza de la expresión corporal en distintos lenguajes, desde la emoción compartida de una muestra estudiantil hasta el cruce entre el movimiento y el rock nacional de los años ‘80 y ‘90.

Cristian Lara Estudio y un show imperdible

Este miércoles 27 de agosto a las 21.30 llegará “La danza nos une”, muestra coreográfica de mitad de año del Cristian Lara Estudio de Danza. Con entradas generales en Entradaweb.com.ar a $14.000 (menores abonan a partir de los 4 años), la función propone compartir sobre el escenario lo trabajado en este primer tramo del año.

image

“'La danza nos une' no es solo un lema sino una realidad que nos atraviesa día a día en nuestro estudio”, señalan desde la organización. Cada pieza será la síntesis de un proceso colectivo en el que el movimiento se convierte en puente, encuentro e identidad. El espectáculo busca celebrar el arte compartido, el esfuerzo cotidiano y la experiencia de crecer juntos a través de la danza.

Estudio Estrella y una apuesta con clásicos

Al día siguiente, este jueves 28 de agosto a las 21, será el turno de Estudio Estrella con una propuesta distinta: "Rock Danza", un espectáculo que recorre la música de rock nacional de los años ‘80 y ‘90, apuntada con las coreografías que el grupo viene trabajando en esta primera mitad de año.

Bajo la dirección general de Rocío Magni, la velada invita a revivir clásicos del cancionero argentino con entradas generales a $8.000 (menores abonan desde los 3 años), también en Entradaweb.com.ar.

image

La idea es conjugar el pulso rebelde del rock con la energía de la danza, en un formato pensado para toda la familia y para quienes quieran volver a disfrutar de las canciones que marcaron a una generación.

