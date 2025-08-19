19 de agosto de 2025 - 15:54

Un clásico del teatro vuelve a representarse en Mendoza después de 30 años: las entradas ya están a la venta

Se trata de "Los árboles mueren de pie", de Alejandro Casona, célebre pieza que se podrá ver el próximo 5 de septiembre en el teatro Tajamar.

image
WhatsApp Image 2025-08-18 at 4.22.34 PM
Por Andrés Aguilera

El próximo 5 de septiembre de 2025, el Teatro Tajamar (avenida San Martín 1921, Paseo Alameda, Ciudad de Mendoza) recibirá el estreno de "Los árboles mueren de pie", del célebre dramaturgo español Alejandro Casona. Considerada una de sus obras más emblemáticas, regresa a los escenarios mendocinos después de más de tres décadas sin representaciones locales.

"Los árboles mueren de pie" es “una historia de ternura y engaños piadosos donde el bien se defienden desde la ilusión. La obra narra cómo un abuelo y un grupo de personajes entrañables tratan de sostener un mundo de apariencias para proteger a quien aman, mientras la verdad y la mentira se cruzan en un juego de emociones profundas”.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 4.22.34 PM

La puesta marca el retorno de Hugo Yáñez a la escena provincial, quien compartirá elenco con Dana Etcheverry. El proyecto se convierte además en la primera producción de Producciones Jacarandá, compañía que busca “rescatar el teatro para el público masivo y acercar grandes textos a la región”.

La dirección estará en manos de Carolina Martínez, responsable de una propuesta que se presenta como fiel y conmovedora dentro del legado del teatro en lengua española. Las entradas ya están disponibles en EntradaWeb.

