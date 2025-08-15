De Córdoba al país: "Ouija, un musical del más allá" llega este fin de semana a Mendoza con dos funciones

Fernando Rahe , uno de los hacedores del musical más importantes del interior del país, llega a Mendoza por primera vez. Desde Córdoba, y desde el año pasado también con una escuela que lleva su nombre, se propuso hacer de este género un producto que convoque, emocione y genere industria.

El año pasado, con su escuela musical estrenaron " Ouija, un musical del más allá" , que cuenta con su libro, música y dirección. Ahora, tras el aplauso cordobés, salió a recorrer el país, y para ello eligió dos plazas: Buenos Aires, donde se presentó el fin de semana pasado, y Mendoza, con dos fechas en el teatro Tajamar. Apunten: este sábado 16 de agosto, a las 22, y el domingo a las 20, con entradas disponibles en EntradaWeb.com.

"'Ouija, un musical del más allá' es propiamente una comedia musical" , define Rahe a Los Andes. "Esto quiere decir que, entre actuación, música y danzas, se narra una historia. En este caso, una historia que utiliza como excusa para lo que quiere transmitir una sesión espiritista, donde cinco hermanas y dos de sus hijas se encuentran con una médium y con una asistente muy rara, para tratar de contactar a la madre de todas ellas, que falleció hace poco. Ahí empiezan a suceder cuestiones muy raras en la comunicación entre ellas y en las motivaciones que tiene cada una para contactar a la madre", adelanta sobre el argumento de la obra.

Desde 2002, cuando sorprendió con “Frankenstein”, el primer gran musical original cordobés, Rahe ha acumulado credenciales que lo ubican como un arquitecto sonoro y escénico de peso. En 2024, mientras la industria debatía entre la crisis y la reinvención, Rahe apostó por construir su propio semillero: fundó la Escuela de Comedia Musical Fernando Rahe, que ya empieza a producir talentos y espectáculos con identidad propia. Ese mismo año estrenó “Simplemente Gina” y la pieza que hoy lo trae de gira, y para este 2025 ya tiene tres proyectos andando.

El currículum no se queda ahí. Rahe es el compositor de la música de “Jerónimo y Luisa”, que se llevó el Premio Hugo Federal al mejor espectáculo musical en 2024. También firmó la partitura original de “Dorothy, un mágico musical”, de Pepe Cibrián , y cruzó la cordillera para dirigir la música, los arreglos y la orquesta en “Que cante la vida”, producción chilena junto a Alberto Plaza.

-¿Cómo surgió tu pasión por los musicales?

-Mi pasión por los musicales es una de las variantes que tiene mi fascinación por la música. Yo soy músico desde muy chico; de hecho, hice la carrera de Licenciatura en Composición. Viví un año en California como estudiante de intercambio en el colegio, y ese año (yo era chico: tenía 17, 18 años) compuse para la orquesta del colegio una obra dedicada a Piazzolla, participé en bandas musicales, etc. Y allí tomé parte en dos obras de teatro musical, en dos producciones que se hicieron en el marco del colegio. Era un colegio muy particular: tenía un teatro grande y se hacían las cosas muy profesionalmente. A partir de allí quedé con el gusto por el teatro musical. Luego, a mi regreso a la Argentina y a Córdoba —para estudiar justamente la carrera—, me vinculé con creadores de obras de teatro musical de Córdoba, para quienes comencé a componer. Y ya hace muchos años que vengo componiendo música para obras de terceros. Esto cambió el año pasado, cuando abrí mi escuela de teatro musical con una propuesta muy clara: que los alumnos se formen y lleguen a fin de año presentando una obra original, escrita para ellos, profesional, en teatros.

-Escribís los libros, hacés la música, dirigís... ¿Cuál de estas etapas te resulta más desafiante?

-En la tarea de escribir un musical, tal vez la parte que me resulta un poco más desafiante es la dramaturgia. Porque hace muchísimos años que trabajo como compositor, y eso se me da muy naturalmente. He creado también muchísimas canciones a lo largo de mi carrera, no solo para teatro musical, sino también para mis shows o producciones para otros artistas. Es en lo que tengo más experiencia. Entonces, el desafío en la dramaturgia, en realidad, es la búsqueda que tengo por encontrar algo interesante que decir en la obra y darle una dinámica ágil a todo el decurso de la trama, donde cada personaje tenga una participación primordial, que no haya rellenos, que la obra diga algo y, a la vez, entretenga. También busco ideas originales e historias originales, ya que no me baso en personajes o hechos preexistentes, sino que creo mundos y situaciones nuevas para cada una de mis obras.

El musical y su industria

-En los últimos años, en Mendoza se ha generado un circuito muy interesante con musicales originales que tienen buena convocatoria y pueden incluso sostener temporadas. ¿Cómo es la situación en Córdoba?

- En Córdoba también hay una variedad de propuestas que tienen mayor o menor éxito en cuanto a permanencia o reposición. El teatro musical en el interior del país no ha logrado todavía —y espero que sí lo haga— una categoría de mainstream, con público asiduo que llene las salas durante largas temporadas o muchas funciones. Sin embargo, esto ha venido modificándose en los últimos años. En Córdoba, así como hay obras que tienen una corta duración, hay otras que han logrado hacer temporadas con convocatoria sostenida. En el caso de "Ouija", que estrenó en diciembre del año pasado, solo con dos funciones pero con la idea de retomar este año, tuvimos la suerte de poder hacer todo abril, es decir, todos los fines de semana de abril con funciones a sala llena.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 6.24.34 PM (1)

-¿Cuál es la importancia de que las producciones "del interior" puedan llegar a CABA y girar por el resto del país? ¿Crees que es necesario mayor intercambio de este tipo de producciones para equilibrar un poco el centralismo porteño?

- A ver, la importancia primero la tiene para los propios proyectos. No pensemos inicialmente en lo comercial; pensemos en que Buenos Aires es una plaza muy nutrida de propuestas de teatro musical, donde hay muchísima competencia, donde hay muchos creadores de alta calidad allá mismo, que tienen que pelear mucho por poder llevar sus obras adelante y conseguir salas. Entonces, que las compañías o los proyectos del interior del país lleguen a Buenos Aires y concreten una, dos, tres temporadas o funciones, que puedan hacer algo allá, es muy importante porque da cuenta del trabajo que se realiza, del impulso que los propios participantes de las obras del interior le dan a su trabajo y del valor que le dan. Yo no considero que todo tenga que pasar por Buenos Aires; es cierto que todo pasa por Buenos Aires hoy en día, pero uno puede hacer su vida artística en su propio lugar. Sin embargo, ir a Buenos Aires también permite contacto con actores de la industria, que son los productores, otras salas, programadores de funciones, etc., y que permiten a uno darle un panorama más acabado de cómo es la industria y, tal vez, pensar en enfocar los esfuerzos a que esa misma industria se replique en nuestras ciudades y nuestras provincias.

-Has trabajado con figuras como Pepe Cibrián. ¿Cómo fue trabajar con él, una leyenda del género?

-Sí, en 2022 fui convocado por Pepe Cibrián para crear la música de "Dorothy, un mágico musical", una obra de él derivada de la tradicional historia de "El mago de Oz". Él tomó la decisión de producir la obra íntegramente en Córdoba. Previamente ya me había convocado y, tomando eso como excusa, ya que yo estoy en Córdoba, decidió hacerlo aquí. Se llevó adelante con una puesta grande, con gran cantidad de artistas en escena y lindos vestuarios. Él, sobre todo, le pone mucho énfasis a este tema del vestuario y de la puesta de luces. No siempre las grandes escenografías son posibles, pero aquí hubo determinados detalles escenográficos interesantes. Desarrollamos la obra enteramente acá, en Córdoba, con actores de Córdoba también, y se hicieron presentaciones aquí y en el interior de la provincia.

Trabajar con Pepe fue curioso: él es la persona más notable dentro del mundo del teatro musical; se ha dedicado a ser notable él, se ha metido en la farándula del mundo artístico de Buenos Aires y eso le dio mucha exposición. Entonces, trabajar con él reviste una cierta magia de estar en ese ambiente. Más allá de eso, el trabajo fue como todos los trabajos que hacemos quienes estamos en este rubro: crear, pensar en un buen producto, llevarlo adelante, dedicarle muchas horas y mostrarlo a la gente. Digamos, más fama o menos fama, todos hacemos lo mismo y tratamos de que salga lo mejor posible.

Un género con futuro

-Estás preparando tres nuevos musicales para fin de año. ¿Podés adelantar algo sobre esos proyectos o la dirección artística que querés tomar?

-Y mi trabajo de este año, más allá de las reposiciones de "Ouija", también hemos hecho reposiciones de "Simplemente Gina" durante el mes de junio en Córdoba. Mis proyectos para este fin de año son tres, ya que, en el marco de mi escuela de comedia musical, tengo diferentes grupos de trabajo y, con tres de ellos, estamos llevando tres obras originales adelante. Una se llama "El libro de los recuerdos perdidos". Es una obra entre real y mágica, y transmite como mensaje importante el valor de los vínculos intergeneracionales en la familia —abuelos, padres, hijos— y la importancia de conocer de dónde viene uno. También tengo "De gira y sin mapa", que es un musical que podríamos llamar infantil, aunque en realidad es para toda la familia. Es “infantil” porque ese grupo de teatro está compuesto por niñas de entre 10 y 14 años muy talentosas. La trama gira en torno a un grupo de artistas propiamente de teatro musical que estudian en una escuela de teatro musical y salen de gira por primera vez. Allí les suceden distintas cosas, pero la obra, en el fondo, habla de los vínculos, del valor del arte como elemento de cohesión entre las personas y del papel del arte en la sociedad y en el desarrollo del ser humano, en lo que su espíritu le dicta. La otra obra se llama "Navidad con vos", y es una comedia de enredos amorosos donde cada personaje es protagonista. Son grupos bastante numerosos —16 integrantes— y se van dando distintas situaciones: desde una Navidad, la del 24, hasta la Navidad de 2025, que tendremos en diciembre. La obra transcurre a lo largo de un año, con las distintas cosas que les van pasando a los personajes, y es un musical pop con música muy actual.