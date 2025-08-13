13 de agosto de 2025 - 18:16

Andrea Bocelli cantará por primera vez en el teatro Colón: el precio de las entradas

Ya salieron a la venta las entradas para el concierto de Andrea Bocelli en el máximo coliseo argentino. Dónde se pueden adquirir.

Por Andrés Aguilera

Andrea Bocelli, el popular cantante italiano, llegará por primera vez al majestuoso Teatro Colón de Buenos Aires para ofrecer una velada íntima dedicada a la música clásica. El concierto será el 17 de noviembre y contará con una orquesta en vivo, en lo que la productora DF Entertainment describe como una cita en “uno de los templos más míticos de la lírica internacional”.

Las entradas ya están a la venta exclusivamente a través de allaccess.com.ar, con cualquier medio de pago. Los precios van desde $218.500 hasta $920.000, según la ubicación, e incluyen el costo por servicio.

La carrera dorada de Andrea Bocelli

Con más de 30 años de trayectoria, Bocelli ha vendido más de 90 millones de discos y suma más de 16 mil millones de reproducciones en plataformas digitales. A lo largo de su carrera, recibió seis nominaciones a los Grammy, seis Latin Grammy, un Globo de Oro, siete Classical BRIT Awards, siete World Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Nacido en 1958 en la Toscana, desarrolló desde niño un vínculo profundo con la música. A los seis años tocaba el piano y luego incorporó la flauta, el saxo, la trompeta, el trombón, la guitarra y la batería. Aunque inició estudios de abogacía, la pasión por la ópera lo llevó a dejar el derecho para dedicarse de lleno al canto. Ha compartido escenario con figuras como Luciano Pavarotti, Celine Dion, Ed Sheeran, Ariana Grande, Stevie Wonder, Dua Lipa y Tony Bennett, moviéndose entre géneros con una naturalidad que lo distingue.

Celine Dion alguna vez afirmó que “si Dios tuviera una voz de cantar, debe sonar como la de Andrea Bocelli”. Ese timbre inconfundible fue descubierto por Pavarotti en 1992, cuando Zucchero buscaba un tenor para grabar la maqueta de "Miserere". La canción se convirtió en un éxito en toda Europa y marcó el inicio de una carrera legendaria.

