Charly García y psicoanálisis: cómo es el sorprendente show que presentará Doctor Chinaski en Mendoza

El popular influencer y el dúo Los Bardos presentarán un show sobre Charly García, donde analizan su música a la luz del psicoanálisis.

El próximo sábado 16 de agosto, a las 21, el Espacio Cultural Julio Le Parc será escenario de una noche en la que el psicoanálisis se cruzará con el rock. El popular influencer Doctor Chinaski, fenómeno viral de las redes, llegará a Mendoza junto a su banda Doctor Chinaski & Los Bardos para presentar el espectáculo "¿Por qué Charly García es el diablo?". Las entradas ya están disponibles en entradaweb.com.ar.

Detrás del personaje se encuentra Javier Pérez, psicoanalista rosarino que ha logrado conquistar al público masivo gracias a un estilo de divulgación tan profundo como accesible. Su carisma, su capacidad para tender puentes entre la teoría y la vida cotidiana y su particular sentido del humor lo han convertido en un nombre recurrente en redes sociales, donde sus videos suman miles de reproducciones y son compartidos por seguidores de todo el país.

image Su ascendente popularidad lo llevó a convertirse en columnista exclusivo de radio y a crear uno de los podcasts más escuchados en Spotify, alcanzando cifras récord de visualizaciones en distintas plataformas digitales.

Charly García bajo una nueva óptica En "¿Por qué Charly García es el diablo?", Doctor Chinaski propone un análisis de la obra del icónico músico argentino desde un enfoque que mezcla humor, música y psicoanálisis.