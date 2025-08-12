Andrea Echeverri, voz de Aterciopelados e ícono del rock latino, dará un show en Mendoza

La cantante colombiana llega por primera vez a Mendoza con un show donde repasará su historia en el rock con Aterciopelados y su etapa solista. El 31 de agosto en el Le Parc.

Andrea Echeverri, la voz y alma de Aterciopelados, llegará por primera vez a Mendoza con un show acústico a puro rock el domingo 31 de agosto, a las 20, en la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. La acompañará como artista invitada Ignacia.

Figura emblemática del arte latinoamericano contemporáneo, Echeverri ha construido una trayectoria que fusiona música, cerámica, performance y acción social.

Una ícono del rock Su obra habita un universo en el que “el barro, la voz, el cuerpo y la protesta” se unen para narrar “las verdades silenciadas de una Sudamérica convulsa y resiliente”. Desde los años noventa, ha sido la voz y el alma femenina de Aterciopelados, banda que cofundó junto a Héctor Buitrago y que se convirtió en insignia del rock colombiano, con una estética “explosiva, lírica, feminista, profundamente colombiana y ferozmente independiente”.

image Con 12 álbumes, más de tres décadas de carrera y cuatro Latin Grammy —el más reciente en 2024—, Aterciopelados ha dejado huella con himnos como "Bolero falaz", "Florecita rockera", "El estuche" y "Maligno".

El año pasado, la gira internacional El Dorado revivió su icónico disco de los noventa con 63 conciertos en América, Europa y Oceanía, reafirmando su vigencia e influencia global. Como solista, Andrea ha editado tres discos en los que amplía su universo poético, abordando temas que van de la maternidad y la espiritualidad a la resistencia política y la introspección.

Las entradas se encuentran en segunda preventa a $25.000, ya que la primera etapa se agotó.