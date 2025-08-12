12 de agosto de 2025 - 16:21

Andrea Echeverri, voz de Aterciopelados e ícono del rock latino, dará un show en Mendoza

La cantante colombiana llega por primera vez a Mendoza con un show donde repasará su historia en el rock con Aterciopelados y su etapa solista. El 31 de agosto en el Le Parc.

image
Por Andrés Aguilera

Andrea Echeverri, la voz y alma de Aterciopelados, llegará por primera vez a Mendoza con un show acústico a puro rock el domingo 31 de agosto, a las 20, en la Sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. La acompañará como artista invitada Ignacia.

Leé además

la beriso, en la previa de su gran show en el arena maipu: nunca quisimos que un disco fuese igual al otro

La Beriso, en la previa de su gran show en el Arena Maipú: "Nunca quisimos que un disco fuese igual al otro"

Por Daniel Arias Fuenzalida
con criticas y festejos, el pity alvarez anuncio nuevo show y ¿lanzamiento de album?

Con críticas y festejos, El Pity Álvarez anunció nuevo show y ¿lanzamiento de álbum?

Por Redacción Espectáculos

Figura emblemática del arte latinoamericano contemporáneo, Echeverri ha construido una trayectoria que fusiona música, cerámica, performance y acción social.

Una ícono del rock

Su obra habita un universo en el que “el barro, la voz, el cuerpo y la protesta” se unen para narrar “las verdades silenciadas de una Sudamérica convulsa y resiliente”. Desde los años noventa, ha sido la voz y el alma femenina de Aterciopelados, banda que cofundó junto a Héctor Buitrago y que se convirtió en insignia del rock colombiano, con una estética “explosiva, lírica, feminista, profundamente colombiana y ferozmente independiente”.

image

Con 12 álbumes, más de tres décadas de carrera y cuatro Latin Grammy —el más reciente en 2024—, Aterciopelados ha dejado huella con himnos como "Bolero falaz", "Florecita rockera", "El estuche" y "Maligno".

El año pasado, la gira internacional El Dorado revivió su icónico disco de los noventa con 63 conciertos en América, Europa y Oceanía, reafirmando su vigencia e influencia global. Como solista, Andrea ha editado tres discos en los que amplía su universo poético, abordando temas que van de la maternidad y la espiritualidad a la resistencia política y la introspección.

Las entradas se encuentran en segunda preventa a $25.000, ya que la primera etapa se agotó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un patovica de Sergio Dalma es investigado por el abuso sexual a una mendocina

Absolvieron al patovica de Sergio Dalma acusado de manosear a una mendocina en pleno show

Por Redacción Policiales
Joe Jonas y Demi Lovato juntos y cantando clásicos de Disney.

Joe Jonas y Demi Lovato volvieron a cantar juntos: ¿se viene Camp Rock 3?

Por Redacción Espectáculos
LAS PELOTAS - Quilmes Rock Día 1

Mendoza se llena de rock: estos son los recitales más esperados para lo que queda del año

Por Sara Lombino
charly garcia y psicoanalisis: como es el sorprendente show que presentara doctor chinaski en mendoza

Charly García y psicoanálisis: cómo es el sorprendente show que presentará Doctor Chinaski en Mendoza

Por Andrés Aguilera