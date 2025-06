Pablo Longo: "El teatro en Mendoza es hermoso"

—No es tu primera obra, tenés una larga trayectoria como dramaturgo, ¿no?

—Me dedico a la dramaturgia desde muy pibe. Soy profe actualmente de dramaturgia en la Facultad de Arte y Diseño. También he trabajado en guion, mi universo es el de la escritura.

—Hace un momento hablabas de la situación de la cultura. ¿Qué reflexión tenés acerca de esta ofensiva anti-cultura que se está manifestando?

—Más que bronca me genera mucha tristeza, porque hay muchos espacios que se han defendido durante muchísimos años, así como el derecho de acceso a la cultura, sobre todo. De las maneras más miserables, con mentiras, se avasallan leyes que se conquistaron y se intentan cerrar espacios que no sólo son espacios para la construcción artística, sino también para el público, para poder acceder a la cultura. Y muchas veces pareciera que esos espacios solamente los tienen que salir a defender los artistas, cuando en realidad son espacios no sólo de trabajo para quienes estamos en la cultura, sino también de acceso a la educación, para que el público pueda acceder a otra otras formas de sentir, de mirar, de expresarse. Y eso es lo que se está negando en definitiva. Nosotros con el teatro hemos tenido posibilidades de ir a espacios donde el teatro no había llegado nunca, a escuelas rurales donde no sólo los niños no habían visto teatro, había gente adulta que jamás en su vida había visto una obra de teatro. Y eso es lo más sorprendente. Y se repite la situación con las bibliotecas populares, con el cine argentino. Yo he trabajado también en cine y en series de ficción y todos esos espacios ya prácticamente no existen. Disfrutamos de El Eternauta, pero todas esas personas que trabajaron en la producción de El Eternauta, en algún momento comenzaron a trabajar en producciones independientes, más pequeñas, producciones que quizás llegaron a muy poco público y en algún momento tuvieron la posibilidad de hacer una mega producción. Entonces, no sólo se nos corta a los artistas, sino también al público la llegada al arte. Y eso es lo que me parece como una manera también de entristecer la cultura y al pueblo. Porque no sé, veo que el clima es de odio, de violencia. Hasta las personas que están en el posicionamiento político del gobierno actual no viven con felicidad. No los veo felices. Los veo todo el tiempo con muchísima violencia y odio. Y no encuentro cuál es el sentido de eso.

—¿Y sobre el teatro en Mendoza, qué podés decir?

—El teatro en Mendoza es hermoso, es gigante. Obviamente que todos estos cortes de producción a nivel federal no nos benefician para nada, porque toda la producción empieza a quedar en Capital Federal. Entonces las posibilidades que tienen las producciones locales de poder acceder a beneficios económicos se reducen. Tengo la suerte de estar en estos momentos como dramaturgo de una producción del Teatro Nacional Cervantes, que se va a estrenar en agosto. Pero eso es algo mínimo comparado con todo lo que está sucediendo, que nos reduce las posibilidades. A la larga puede también decepcionar a la gente, alejarla del teatro, o que las producciones bajen su calidad porque no tienen fondos para para poder mejorar la oferta.