3 de marzo de 2026 - 15:07

Polémica teatral: El descargo de los productores de "Vos, yo y el otro" después de la denuncia

Renzo Chory Occhionero y Gabriel García respondieron las acusaciones de la Asociación Argentina de Actores, que apuntó contra la producción que se vio en el Imperial de Maipú.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una nueva controversia sacude al ambiente teatral de Mendoza tras una denuncia pública de la Asociación Argentina de Actores contra los productores Renzo Chory Occhionero y Gabriel García, a quienes acusa de presunto fraude laboral en una sala del Estado.

Leé además

ricky martin en argentina: donde sera el show y como sacar las entradas

Ricky Martin en Argentina: dónde será el show y cómo sacar las entradas

Por Rocío Sileci
preocupa la salud de dalila: se desmayo en pleno show y luego pidio disculpas en sus redes

Preocupa la salud de Dalila: se desmayó en pleno show y luego pidió disculpas en sus redes

Por Redacción Espectáculos

El hecho se da días después de que termine la temporada de " Vos, yo y el otro", que tuvo lugar durante las vacaciones en el teatro Imperial de Maipú.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Asociación sostuvo que los productores habrían vulnerado el Convenio Colectivo de Trabajo 307/73 al contratar actores y actrices sin respetar las condiciones laborales establecidas, lo que —según el gremio— implicaría también evasión de aportes previsionales y al sistema solidario de salud.

El sindicato afirmó que esta situación se habría repetido durante dos temporadas consecutivas y remarcó que realizó reclamos formales sin obtener respuestas. Además, señaló como “responsable solidario” al Estado municipal por tratarse de la administración de una sala estatal. En ese marco, indicaron haber advertido al intendente Matías Stevanato y al director de Cultura Martín Scafido sobre las supuestas irregularidades, también sin respuesta oficial.

image

El descargo de los productores

Ante la difusión de las acusaciones, el Consorcio de Cooperación “Vos, Yo y el Otro”, integrado por los productores cuestionados, emitió un extenso comunicado dirigido al público en general. Allí rechazaron de manera categórica la existencia de fraude laboral, simulación o encubrimiento.

Según explicaron, la obra se desarrolla bajo un contrato asociativo de cooperación previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. Bajo esta figura —sostienen— no existe relación de dependencia, ni empleador ni salario, ya que los integrantes participan de forma autónoma, comparten riesgos y beneficios y no están alcanzados por convenios colectivos de trabajo.

El consorcio aseguró que toda la documentación contractual está debidamente certificada y a disposición para su verificación legal, y afirmó que su accionar fue público y transparente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

AC/DC llega a Argentina y Chile

Un marzo a puro ritmo: la guía definitiva para no perderte ningún show en Argentina y Chile

Por Matías Carretero
q lokura sorprendio y anuncio un show para marzo en mendoza: cuando y los detalles

Q' Lokura sorprendió y anunció un show para marzo en Mendoza: cuándo y los detalles

Por Redacción Espectáculos
polemica: una pareja de turistas fue grabada mientras sacaban un pingüino del mar para tomarse fotos

Polémica: una pareja de turistas fue grabada mientras sacaban un pingüino del mar para tomarse fotos

Por Redacción Sociedad
Una usuaria fue foco de críticas por dejar solo a su gato durante la noche. 

No volvió a casa y su gato se quedó toda la noche esperando: el video viral que rompe corazones

Por Redacción