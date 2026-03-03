Polémica teatral: El descargo de los productores de "Vos, yo y el otro" después de la denuncia

Renzo Chory Occhionero y Gabriel García respondieron las acusaciones de la Asociación Argentina de Actores, que apuntó contra la producción que se vio en el Imperial de Maipú.

Una nueva controversia sacude al ambiente teatral de Mendoza tras una denuncia pública de la Asociación Argentina de Actores contra los productores Renzo Chory Occhionero y Gabriel García, a quienes acusa de presunto fraude laboral en una sala del Estado.

El hecho se da días después de que termine la temporada de " Vos, yo y el otro", que tuvo lugar durante las vacaciones en el teatro Imperial de Maipú.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Asociación sostuvo que los productores habrían vulnerado el Convenio Colectivo de Trabajo 307/73 al contratar actores y actrices sin respetar las condiciones laborales establecidas, lo que —según el gremio— implicaría también evasión de aportes previsionales y al sistema solidario de salud.

El sindicato afirmó que esta situación se habría repetido durante dos temporadas consecutivas y remarcó que realizó reclamos formales sin obtener respuestas. Además, señaló como “responsable solidario” al Estado municipal por tratarse de la administración de una sala estatal. En ese marco, indicaron haber advertido al intendente Matías Stevanato y al director de Cultura Martín Scafido sobre las supuestas irregularidades, también sin respuesta oficial.

image El descargo de los productores Ante la difusión de las acusaciones, el Consorcio de Cooperación “Vos, Yo y el Otro”, integrado por los productores cuestionados, emitió un extenso comunicado dirigido al público en general. Allí rechazaron de manera categórica la existencia de fraude laboral, simulación o encubrimiento.