Preocupa la salud de Dalila: se desmayó en pleno show y luego pidió disculpas en sus redes

La salud de Dalila encendió las alarmas en las últimas horas tras conocerse que debió recibir asistencia luego de una descompensación en pleno show y que, a partir de ese episodio, resolvió reprogramar una de sus presentaciones más importantes. La información generó preocupación entre sus seguidores y dentro del ambiente de la música tropical.

El tema tomó mayor dimensión cuando el periodista Fede Flowers publicó un mensaje en su cuenta de X que se viralizó en cuestión de minutos: “Muy preocupante: nuevamente Dalila en una situación muy confusa, esta vez la sacaron desmayada de un show en Avellaneda , Santa Fe hace unos días".

"Lo que hizo que hace minutos cancelara su show en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán previsto para este viernes 27 de febrero”, agregó, junto a imágenes y videos que daban cuenta del episodio.

Según esa versión, la cantante sufrió un desmayo durante una presentación reciente en Avellaneda, provincia de Santa Fe, y el equipo la retiró del lugar para que recibiera asistencia. No trascendieron partes médicos oficiales ni precisiones clínicas , pero el hecho alcanzó para que su entorno frenara la agenda inmediata.

MUY PREOCUPANTE: Nuevamente Dalila en una situación muy confusa , esta vez la sacaron desmayada de un show en Avellaneda,Santa Fe hace unos días. Lo que hizo que hace minutos cancelara su show en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán previsto para este viernes 27 de Febrero. pic.twitter.com/D8du8YeoPR

Minutos después de la circulación de esos registros, desde las redes oficiales de la artista difundieron un comunicado que confirmó la suspensión de una de sus fechas más esperadas. “COMUNICADO OFICIAL”, inicia el mensaje publicado en sus historias de Instagram.

Cancelaron un show de la cantante en Tucumán

Allí se detalla que “El show de Dalila, previsto para el viernes 27 de febrero, será reprogramado para el viernes 6 de marzo por motivos de salud de la artista”. El texto agrega: “Lamentamos los inconvenientes que este cambio pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público”.

Además, aclara que “Las entradas adquiridas son válidas para la nueva fecha. En caso de no poder asistir, próximamente se informará el procedimiento correspondiente para acceder a la devolución”. La presentación iba a realizarse en el Teatro Mercedes Sosa, una plaza central dentro del circuito del interior.

Más tarde, la propia cantante publicó un video desde su casa. “Quiero disculparme con toda la gente de Tucumán por no presentarme a trabajar porque estoy cansada”, expresó.

Su tono pausado y su mirada generaron nuevos comentarios entre los fanáticos, que manifestaron inquietud en redes. Por ahora, la nueva fecha quedó fijada para el viernes 6 de marzo, siempre sujeta a la evolución de su estado de salud.