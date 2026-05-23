Ciclo de homenaje al rock que nació en Mendoza

Hay una historia del rock argentino que no empieza en Buenos Aires sino en los bares del centro mendocino o en ensayos de garaje y barrio, con el vino justo y el presupuesto escaso. De allí surgieron canciones que cruzaron el país y el continente antes de que el circuito porteño o ahora Spotify repararan en ellas. Esa historia —la del rock que nació y creció en Mendoza— es la que un ciclo la Universidad Nacional de Cuyo decidió poner en el centro del escenario.

Homenaje al Rock Mendocino Vol. 1, que podrá disfrutarse esta noche a las 21, en la Sala Roja de la Nave UNCUYO, es el primero de una serie de conciertos dedicados a celebrar el legado de las bandas que marcaron la identidad musical de la provincia.

La propuesta tiene un formato que la distingue de un tributo convencional. Un ensamble coral dirigido por Joaquín Martínez, con arreglos propios y preparados especialmente para esta ocasión, y una banda estable integrada por músicos mendocinos de destacada trayectoria, bajo la dirección del maestro Pablo Orellano, recorrerá parte del repertorio de Alcohol Etílico, Alfajores de la Pampa Seca y Enanitos Verdes. Las canciones fueron elegidas por sus propios compositores para ser puestas en escena con una propuesta renovada y con identidad local.

La selección de las tres bandas no es arbitraria: representa casi medio siglo de rock hecho en Mendoza, con estilos y épocas distintas que sin embargo comparten una raíz común.

Alcohol Etílico fue una banda pionera del rock mendocino formada en 1984, clave en los años ochenta por su proyección nacional e internacional. Grabaron discos como Envasado en Origen (1986) y en 1988 lanzaron un álbum homónimo con el sello EMI, lo que les permitió editar su material en toda Latinoamérica. Entre sus canciones, una ocupa un lugar especial en la historia: "Lamento Boliviano" fue compuesta y grabada originalmente por Alcohol Etílico, años antes de que la popular versión de Enanitos Verdes superara las 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Ese dato —conocido en los círculos del rock local pero ignorado por muchos fuera de ellos— sintetiza bien el tipo de deuda que este ciclo intenta saldar.

Les-Alfajores

Les Alfajores de la Pampa Seca es una banda legendaria de rock y blues mendocino formada a finales de 1989 y creadora del autodenominado "rock zanjonero", con letras de fuerte arraigo local y sonidos de garage. Con más de 35 años de trayectoria ininterrumpida, son pieza fundamental de la cultura musical de Mendoza. Su historia es también la historia de una obstinación: seguir haciendo música propia, con identidad barrial, sin concesiones al mercado.

Enanitos Verdes, formados en Mendoza en 1979 por Marciano Cantero, Felipe Staiti y Daniel Piccolo, son el nombre más reconocible de la escena. Surgidos en la escena local mendocina, alcanzaron fama nacional e internacional en los ochenta con éxitos como "La Muralla Verde", y se convirtieron en referentes del rock en español con un estilo pop-rock que trascendió fronteras.

La banda estable que esta noche dará vida a este repertorio reúne nombres de peso en la escena musical mendocina. La dirección musical y el piano estarán a cargo de Pablo Orellano, mientras que la dirección coral y los arreglos son responsabilidad de Joaquín Martínez y Silvio Seballos. Los completan David Náñez y Gustavo Sanches en guitarras, Yuyo Iglesias en bajo, Marcos Facio en batería y Aluhé Dumé como solista vocal.

El hecho de que sea la propia universidad la que impulse este ciclo tiene una dimensión simbólica que vale la pena subrayar. El rock mendocino rara vez recibió el reconocimiento institucional que sí obtuvieron otras expresiones culturales de la provincia. Que la UNCuyo lo encuadre en su agenda de extensión —y que lo haga con una producción de estas características, con arreglos corales y músicos convocados específicamente para la ocasión— es un gesto de legitimación que llega con retraso, pero que llega.

El nombre del ciclo, Homenaje al Rock Mendocino, termina con "Vol. 1", lo cual sugiere algo tan simple como necesario: esto recién empieza. Mendoza tiene más bandas fundacionales de las que caben en una sola noche.

Las entradas se pueden adquirir en la boletería de la Nave, o a través de EntradaWeb.