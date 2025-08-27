Atención melómanos y coleccionistas de discos: el Club del Vinilo se traslada a Godoy Cruz este viernes

La cita en el Espacio Arizu de Godoy Cruz nos invita a escuchar música en alta fidelidad, con propuestas gastronómicas para acompañar el momento.

Este viernes 30 de agosto, de 18 a 22, el Espacio Arizu de Godoy Cruz se convertirá en el punto de encuentro de melómanos y coleccionistas con una nueva edición del Club del Vinilo, que esta vez llega bajo el nombre de Vinilo Arizu.

La propuesta invita a sumergirse en un viaje sonoro a través de distintas épocas, con la particularidad de revivir la experiencia en formato físico. Habrá stands de compra y canje de vinilos, discos y cassettes, además de la participación de DJs que desplegarán sus sets en un ambiente pensado para disfrutar de la música con la mejor fidelidad.

La jornada no solo estará atravesada por los clásicos del vinilo: también contará con un recital en vivo de La Banda Viajera, que se presentará con un repertorio cargado de hits del rock nacional e internacional, ideales para corear. Para acompañar la experiencia, el predio ofrecerá una selección de vinos, café y propuestas gastronómicas con foodtrucks.

image Un ritual en torno a la música El Club del Vinilo, que desde 2016 se ha consolidado como un verdadero ritual cultural en Mendoza, ya suma más de cincuenta ediciones. Ha recorrido bares, bibliotecas, museos, restaurantes, la Feria del Libro Provincial e incluso festivales como La Nueva Generación, llevando siempre consigo esa pasión por el objeto musical que, en tiempos de Spotify y YouTube, sigue ganando adeptos.