2 de septiembre de 2025 - 23:25

Edemsa anunció que el servicio se verá afectado en varias zonas de Mendoza

Edemsa ya tiene cortes de luz programados para este miércoles. Se trata de siete departamentos, donde se realizarán tareas de mantenimiento en diferentes horarios.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Edemsa notificó por sus canales oficiales que este miércoles habrá cortes de luz en varias zonas de Mendoza. La medida se debe a tareas de mantenimiento.

  • En calle Elpidio González, entre Chacabuco y Acceso Este. En calle Escorihuela, hacia el sur de Elpidio González, y adyacencias; Rodeo de la Cruz. De 10.30 a 14.30.

Luján de Cuyo:

  • Entre calles Congreso de Tucumán, Richieri, Libertad y Acceso Sur. En el barrio Alto Luján y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45.

Maipú:

  • En la intersección de calles Defensa y Reconquista y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00.
  • En calle Rivadavia. En el barrio Santa Rita; Barcala. De 14.30 a 17.30.
  • Entre el Acceso Este, calle Los Baños, callejón Moyano y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30.

Lavalle:

  • En calle Colón, entre San Luis y barrio El Paraíso de la Costa, y áreas adyacentes. De 9.45 a 13.45.
  • En la intersección de calle Ramón Vázquez con Ruta Nacional N°40 y zonas aledañas; Jocolí Viejo. De 9.00 a 13.00.
  • En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis. En calles Ortega y Proyectada V3, hacia el oeste de Urquiza; Costa de Araujo. De 14.30 a 17.30.
  • En calle Remedios Escalada de San Martín, entre San Martín y Bernardo de Irigoyen, y adyacencias; Villa Tulumaya. De 9.15 a 13.15.

Tupungato:

  • En calle Los Cerezos, entre El Álamo y finca Don Damaso Gómez; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30.
  • En calle Ruano, entre El Álamo y Lugones; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30.

Tunuyán:

  • Entre calles Capra y Otros, Paso de Los Andes, Uvexport y La Luz; Villa Seca. De 9.45 a 13.45.
  • En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Paso de Los Andes. En calle San Ceferino; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30.

San Rafael:

  • Entre calles Las Aucas, Roca, Deán Funes y Juárez Celman. De 15.00 a 19.00.
  • Entre calles Adolfo Calle, Arizu, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45.
  • En calle Tiburcio Benegas, entre Los Nogales y Los Blancos; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00.
  • Entre calles Moreno, Teniente General Perón, Tirasso y Sardi; El Cerrito. De 12.30 a 16.30.
