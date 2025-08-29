Maipú lanzó las Jornadas de Actualización en Salud Materno Infantil

El ciclo propone encuentros mensuales de formación teórico-práctica destinados a fortalecer la atención integral de madres, niños y niñas , con especial énfasis en la prevención, el parto seguro y el acompañamiento comunitario.

Este jueves 28 de agosto, el Auditorio Marciano Cantero fue escenario del inicio de las Jornadas de Actualización en Salud Materno Infantil en Atención Primaria de la Salud, organizadas por la Municipalidad de Maipú con la participación de más de 120 profesionales. El encuentro tuvo como objetivo promover la salud materno infantil a través de la difusión de información clave sobre la atención integral prenatal, el parto seguro y los cuidados postnatales para madres, niños y niñas.

Las jornadas, que se desarrollarán en cinco módulos de cuatro horas cada uno con frecuencia mensual, combinarán una instancia teórica con exposiciones temáticas y una segunda parte práctica basada en el análisis de casos.

Los temas abordados incluyen la perspectiva de derechos, salud integral del embarazo, alto riesgo materno infantil, transmisión vertical y el crecimiento y desarrollo del recién nacido. Además, se busca el intercambio de experiencias entre profesionales, la incorporación de nuevos conocimientos en la materia y el fortalecimiento del vínculo entre la comunidad y los servicios de salud.

La iniciativa apunta también a brindar herramientas para la detección temprana de factores de riesgo y la elaboración de estrategias de abordaje integral, contribuyendo al diseño de modelos de actuación para el seguimiento de situaciones de alto riesgo materno infantil.