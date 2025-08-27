27 de agosto de 2025 - 15:03

Cientos de jóvenes fueron protagonistas en la Expo Ciencias de Maipú

El Auditorio Marciano Cantero recibió los proyectos de 14 escuelas de Maipú, los cuales reflejaron la creatividad e innovación de los estudiantes en áreas vinculadas a la ciencia y la tecnología.

WhatsApp Image 2025-08-27 at 14.12.58
WhatsApp Image 2025-08-27 at 12.08.20 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 12.08.20
WhatsApp Image 2025-08-27 at 12.08.19 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 12.08.19
Por Redacción

Cientos de jóvenes de diferentes colegios del departamento participaron este martes en la 1° Expo Ciencia Educativa Maipú, una experiencia organizada por la Municipalidad de Maipú destinada a incentivar la creatividad e innovación de los estudiantes en los distintos niveles educativos. El Auditorio Marciano Cantero fue el escenario donde la ciencia y el desarrollo se hicieron presentes a través de los proyectos de la juventud maipucina.

Leé además

40 anos de historias: maipu invita a la comunidad a participar del aniversario de sus tradicionales kioscos

40 años de historias: Maipú invita a la comunidad a participar del aniversario de sus tradicionales kioscos

Por Redacción
guaymallen se suma a la semana nacional de prevencion de la muerte subita con acciones concretas para salvar vidas

Guaymallén se suma a la Semana Nacional de Prevención de la Muerte Súbita con acciones concretas para salvar vidas

Por Redacción

Los trabajos presentados por los jóvenes estuvieron relacionados con diferentes áreas de la ciencia, buscando generar de manera innovadora herramientas útiles para distintos aspectos de la vida cotidiana. “Desde el Municipio acompañamos estas iniciativas porque estamos convencidos de que el futuro de Maipú se construye con educación, ciencia y tecnología, apostando al talento y la creatividad de nuestros jóvenes”, expresó el intendente Matías Stevanato.

Las escuelas que participaron del evento representaron a diversos distritos del departamento, otorgándole a la expo un carácter federal. Fueron invitados todos los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria, y de 3° y 4° año de nivel secundario de escuelas públicas y privadas. Además, también participaron alumnos de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos (CENS y CEBJA), CESIT, IESVU, Escuelas de Educación Especial y Educación no Formal (CEPI y Centros de Apoyo Municipales).

Algunos de los criterios que se tuvieron en cuenta al momento de evaluar los proyectos fueron la claridad en la presentación, la fundamentación científico-pedagógica, la creatividad, la aplicación, la metodología utilizada, el trabajo en equipo, la originalidad, la utilización innovadora de materiales y recursos, y la participación. Los proyectos destacados recibieron distintos premios, como camisetas de la Selección Argentina y mochilas.

De esta manera, el Municipio visibiliza el trabajo creativo e innovador de los estudiantes en los diferentes niveles educativos del departamento, generando un espacio educativo y participativo donde se unieron la ciencia, el arte, la tecnología y la diversidad como ejes fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. A su vez, se promueve la creación de propuestas interdisciplinarias que fomentan la creatividad, el pensamiento crítico y el compromiso social.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ulpiano suarez anuncio medidas de apoyo en el marco de la emergencia nacional en discapacidad

Ulpiano Suarez anunció medidas de apoyo en el marco de la Emergencia Nacional en Discapacidad

Por Redacción
agenda cultural en maipu: pena, cine y stand up para disfrutar este fin de semana

Agenda cultural en Maipú: Peña, cine y stand up para disfrutar este fin de semana

Por Redacción
la ciudad de mendoza reconocio a las ganadoras del premio mujeres en innovacion en el teatro quintanilla

La Ciudad de Mendoza reconoció a las ganadoras del premio Mujeres en Innovación en el teatro Quintanilla

Por Redacción
la ciudad de mendoza es finalista del premio habitat latam 2025

La Ciudad de Mendoza es finalista del Premio Hábitat Latam 2025

Por Redacción