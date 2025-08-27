Cientos de jóvenes fueron protagonistas en la Expo Ciencias de Maipú

El Auditorio Marciano Cantero recibió los proyectos de 14 escuelas de Maipú , los cuales reflejaron la creatividad e innovación de los estudiantes en áreas vinculadas a la ciencia y la tecnología.

Cientos de jóvenes de diferentes colegios del departamento participaron este martes en la 1° Expo Ciencia Educativa Maipú, una experiencia organizada por la Municipalidad de Maipú destinada a incentivar la creatividad e innovación de los estudiantes en los distintos niveles educativos. El Auditorio Marciano Cantero fue el escenario donde la ciencia y el desarrollo se hicieron presentes a través de los proyectos de la juventud maipucina.

Los trabajos presentados por los jóvenes estuvieron relacionados con diferentes áreas de la ciencia, buscando generar de manera innovadora herramientas útiles para distintos aspectos de la vida cotidiana. “Desde el Municipio acompañamos estas iniciativas porque estamos convencidos de que el futuro de Maipú se construye con educación, ciencia y tecnología, apostando al talento y la creatividad de nuestros jóvenes”, expresó el intendente Matías Stevanato.

Las escuelas que participaron del evento representaron a diversos distritos del departamento, otorgándole a la expo un carácter federal. Fueron invitados todos los estudiantes de 5° y 6° grado de primaria, y de 3° y 4° año de nivel secundario de escuelas públicas y privadas. Además, también participaron alumnos de la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos (CENS y CEBJA), CESIT, IESVU, Escuelas de Educación Especial y Educación no Formal (CEPI y Centros de Apoyo Municipales).

Algunos de los criterios que se tuvieron en cuenta al momento de evaluar los proyectos fueron la claridad en la presentación, la fundamentación científico-pedagógica, la creatividad, la aplicación, la metodología utilizada, el trabajo en equipo, la originalidad, la utilización innovadora de materiales y recursos, y la participación. Los proyectos destacados recibieron distintos premios, como camisetas de la Selección Argentina y mochilas.