Guaymallén se suma a la Semana Nacional de Prevención de la Muerte Súbita con acciones concretas para salvar vidas

El municipio refuerza su programa Guaymallén Cardioprotegido con capacitaciones en RCP, instalación de desfibriladores y actividades comunitarias, en articulación con la Federación Argentina de Cardiología.

En el marco de la Semana Nacional de Prevención de la Muerte Súbita, que se celebra del 21 al 27 de agosto, el municipio de Guaymallén reafirma su compromiso con la salud comunitaria a través del programa “Guaymallén Cardioprotegido”, una iniciativa que se articula con las acciones impulsadas por la Federación Argentina de Cardiología (FAC) y su Red Nacional de RCP.

La muerte súbita cardíaca representa entre el 15% y el 20% de las muertes cardiovasculares en Argentina, y en su mayoría ocurre fuera del ámbito hospitalario. Por eso, cada minuto cuenta. La capacitación comunitaria en RCP y el acceso a desfibriladores externos automáticos (DEA) son herramientas clave para mejorar la tasa de supervivencia.

Desde la Secretaría de Salud de Guaymallén, en conjunto con instituciones locales, se han implementado medidas concretas que posicionan al municipio como referente en cardioprotección:

Instalación de DEA en espacios públicos y deportivos, con señalización visible y protocolos de uso.

Capacitación masiva en RCP y uso de DEA para personal municipal, docentes, entrenadores y vecinos.

Charlas educativas y campañas de concientización , en línea con el programa nacional “MINUTO 0” de la FAC.

Controles médicos preventivos para deportistas locales, promoviendo la detección temprana de factores de riesgo.

Además, se desarrollará un cronograma de actividades abiertas a la comunidad: