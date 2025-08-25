Guaymallén se suma a la Semana Nacional de Prevención de la Muerte Súbita con acciones concretas para salvar vidas

En el marco de la Semana Nacional de Prevención de la Muerte Súbita, que se celebra del 21 al 27 de agosto, el municipio de Guaymallén reafirma su compromiso con la salud comunitaria a través del programa “Guaymallén Cardioprotegido”, una iniciativa que se articula con las acciones impulsadas por la Federación Argentina de Cardiología (FAC) y su Red Nacional de RCP.
La muerte súbita cardíaca representa entre el 15% y el 20% de las muertes cardiovasculares en Argentina, y en su mayoría ocurre fuera del ámbito hospitalario. Por eso, cada minuto cuenta. La capacitación comunitaria en RCP y el acceso a desfibriladores externos automáticos (DEA) son herramientas clave para mejorar la tasa de supervivencia.
Desde la Secretaría de Salud de Guaymallén, en conjunto con instituciones locales, se han implementado medidas concretas que posicionan al municipio como referente en cardioprotección:
Además, se desarrollará un cronograma de actividades abiertas a la comunidad:
Cronograma de actividades en Guaymallén
23/08: Capacitación en RCP al personal de Hipermercado Oscar David
25/08: Jornadas de RCP en escuelas secundarias del departamento
27/08: Capacitación en RCP en Universidad Juan Agustín Maza
28/08: Taller de RCP en CENS
30/08: Capacitación abierta al público en el 6.º piso del edificio municipal
Estas acciones se complementan con la formación de instructores universitarios en RCP, la expansión de Áreas Cardioprotegidas y la difusión de material educativo, generando una red federal de prevención que llega a cada rincón del país.
“Cada ciudadano puede ser protagonista. Aprender RCP y conocer el uso del DEA transforma a la comunidad en el primer eslabón de la cadena de supervivencia”, expresó Marcelo Filiberti, secretario de la Red Nacional de RCP de la FAC.
Desde Guaymallén, seguimos trabajando para que más instituciones estén preparadas, más vecinos estén capacitados y más vidas puedan ser salvadas. Porque cada minuto cuenta. Porque cada vida importa.
Para más información:
Dirección de Salud – Municipalidad de Guaymallén
[email protected]