40 años de historias: Maipú invita a la comunidad a participar del aniversario de sus tradicionales kioscos

La Municipalidad de Maipú celebra cuatro décadas de una tradición que une generaciones. Los vecinos están invitados a compartir recuerdos, fotos y anécdotas para construir un gran álbum de historias colectivas.

El Municipio prepara un gran festejo por los 40 años de sus tradicionales kioscos, una edición cargada de emoción y nostalgia. Por eso, se invita a toda la comunidad a ser parte de la celebración, compartiendo sus experiencias y vivencias.

El objetivo es que todos los maipucinos y maipucinas participen activamente en este aniversario, que será especial al reunir las historias de 40 generaciones que vivieron momentos compartidos. Los vecinos pueden enviar una foto, un recuerdo, una anécdota o cualquier aporte que deseen sumar a este verdadero álbum de memorias.

Amores para toda la vida, amistades imborrables y chistes que quedan para siempre vuelven a la memoria de cada maipucino y maipucina cuando se rememoran los kioscos, que han sido escenarios de historias compartidas, de lazos y de valores que marcaron a generaciones enteras.

Los kioscos de Maipú son una tradición de los colegios secundarios, donde las promociones de todos los establecimientos ponen a prueba su ingenio, trabajo en equipo y creatividad. El armado de los muñecos es el resultado de semanas de esfuerzo, ideas fallidas y desechadas, y la habilidad de todos los estudiantes.