Ulpiano Suarez refuerza su compromiso con la discapacidad e invita a una campaña solidaria

Este martes se realizó un encuentro que reunió a representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, la empresa Universo Inclus y diversas áreas vinculadas a la niñez y la discapacidad, con el fin de presentar una iniciativa solidaria destinada a llevar juegos inclusivos a niños y niñas en proceso de hospitalización.

Por Redacción

En el marco del Mes de las Infancias, el intendente Ulpiano Suarez junto con su equipo de gestión, se reunió con Mariana Pattini y Jésica Ibaceta, fundadora y cofundadora de Universo Inclus, para acompañar la campaña solidaria “1 Juego, 2 Sonrisas”, impulsada en alianza con la Asociación de Padres de Niños con Malformación Anorrectal y la Asociación Hirschsprung Argentina. La iniciativa está destinada a llevar el juego inclusivo “Pequeños Guardianes – Edición Infancias Valientes” a niños y niñas que atraviesan procesos de hospitalización.

Al respecto, Ulpiano Suarez afirmó: “Estamos reforzando nuestro compromiso con la discapacidad, convocando a organizaciones y comunicando nuevas medidas que incluyen recursos, programas y apoyo económico. Creemos que el trabajo de las entidades es clave para llegar a las familias, y por eso sumamos profesionales y terapias. Además, queremos que este tipo de materiales lleguen a jardines y otros espacios, confiando en que la comunidad mendocina siempre responde de manera solidaria”.

Mariana Pattini es una emprendedora mendocina, licenciada en Ciencias de la Educación y con una amplia trayectoria en escuelas especiales. Creó el proyecto Universo Inclus tras un giro personal en 2019 con el nacimiento de su segunda hija con síndrome de Down. Su objetivo fue transformar la mirada sobre la discapacidad, llevándola al terreno del juego y los regalos inclusivos para visibilizar la diversidad sin dramatismo.

Por su parte, Jésica Ibaceta se sumó a Universo Inclus con la meta de trascender lo lúdico para instalar un modelo de negocio más flexible y humano, que visibilice el rol de cuidadores y familias con realidades complejas. El objetivo: evolucionar hacia un movimiento global de juego inclusivo y consciente.

“Queremos agradecer a la Municipalidad de la Ciudad por la calidez y empatía con la que nos recibieron. Se nota el compromiso por cohesionar a la comunidad y brindar el impulso necesario para que estos proyectos crezcan”, manifestó Mariana Pattini.

“1 Juego, 2 Sonrisas”, cómo hacer para donar

La propuesta invita a la comunidad a sumarse donando el juego “Pequeños Guardianes – Edición Infancias Valientes” -desde la tienda online de Universo Inclus– diseñado para acompañar, contener y conectar a los más pequeños durante su estadía en hospitales. La intención es que cada persona que done un juego, un niño o niña en proceso de hospitalización lo reciba en su nombre.

El 100% del valor está destinado a su distribución solidaria. Cada entrega es registrada y se comparte un reporte de impacto con imágenes y datos reales que documentan la llegada de cada juego. Las familias beneficiarias también reciben acceso exclusivo a guías, materiales y propuestas educativas creadas por Universo Inclus.

¿Por qué este juego y no otro? “Pequeños Guardianes – Especial: Infancias Valientes” no es un simple juego de cartas, sino una herramienta educativa y emocional. Sus protagonistas son animalitos guardianes que visibilizan distintos desafíos: discapacidades, emociones intensas o sensibilidades sin etiquetas, sin dramatismos, integrando la diferencia como parte esencial del juego y la vida. Los juegos llegarán a instituciones de referencia como el Hospital Humberto Notti y el Hospital Debilio Blanco Villegas de Tandil.

