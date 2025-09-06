6 de septiembre de 2025 - 22:13

Murió alumna de una escuela de Buen Orden en trágico accidente en San Martín

Por Enrique Pfaab

Una alumna de una escuela de Buen Orden falleció en la tarde de este sábado en un accidente de tránsito, ocurrido en ese distrito de San Martín. La víctima viajaba en una moto, que colisionó con un camión.

El accidente se produjo cerca de las 18, sobre el Carril Norte, casi sobre el cruce de la calle Henríquez. Allí una moto Corven 110, en la que viajaban dos jóvenes, una de ellas la víctima fatal, chocó contra un camión Dodge .

La víctima mortal, fallecida en el lugar, fue identificada como Brenda Gallardo, de 17 años, alumna del último año de la escuela 4-209, de ese distrito de San Martín. Brenda viajaba de acompañante, mientras que la moto era conducida por una amiga, de 18 años, quien resultó ilesa.

En el lugar trabajaron ambulancias, personal policial, peritos de la Policía Científica y la causa quedó en manos de la oficina fiscal en turno.

