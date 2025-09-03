3 de septiembre de 2025 - 09:34

Murió Germán Ejarque, exfuncionario durante el gobierno de "Paco" Pérez y referente en discapacidad

El contador público falleció este miércoles tras sufrir un cuadro respiratorio crítico. Presidió el Consejo Provincial de Personas con Discapacidad en la Provincia y ocupó cargos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Ejarque volvió a las Naciones Unidas para defender a las personas con discapacidad
Ejarque volvió a las Naciones Unidas para defender a las personas con discapacidad

El dirigente peronista Germán Ejarque falleció este miércoles tras sufrir un cuadro respiratorio crítico. Contador público de profesión, fue presidente el Consejo Provincial de Personas con Discapacidad durante el gobierno de Francisco “Paco” Pérez. En la actualidad se desempeñaba como consultor en inversiones.

Su último cargo en la función pública fue como director de Participación Ciudadana y Cooperación Internacional de la Dirección Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad. Había sido designado en ese puesto durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

Con una extensa trayectoria militante en el Partido Justicialista de Mendoza, Ejarque se postuló como precandidato a diputado nacional en 2013. Más adelante, durante el gobierno de Alfredo Cornejo, se desempeñó como defensor de las personas con discapacidad en la provincia.

El dirigente peronista, Germán Ejarque junto a la actual presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

Ejarque era contador público, egresado de la Universidad Champagnat en el año 2000. Realizó un posgrado en Administración de Empresas de Salud y un diplomado en Recursos Humanos en la Escuela Internacional de Negocios.

Además, cursó un posgrado en Gestión de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo.

