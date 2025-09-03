Milei hará campaña sin seguridad garantizada y Kicillof lo acusó de agitar un "juego perverso"

El presidente Javier Milei encabezará esta tarde el cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) junto a su hermana, Karina Milei , en un acto que tendrá lugar en el club Villa Ángela, en el barrio Trujuy de Moreno , pleno territorio peronista .

La visita se da en un clima social tenso , tras los incidentes registrados en los últimos días en actos de campaña del mandatario en Junín y Lomas de Zamora , además de los abucheos sufridos por la secretaria general de la Presidencia la semana pasada durante una caravana en Corrientes .

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , realizó graves advertencias ante la Casa Militar sobre las condiciones precarias del lugar elegido para el acto. Lo mismo hizo el gobernador Axel Kicillof se expresó contra Milei: “Lo hago responsable por cualquier acto de violencia”.

"Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los dejan expuestos frente a una sociedad decidida a castigar democráticamente la estafa y el engaño. Y como no pueden explicar lo que hacen, como no quieren enfrentarse al juicio de las urnas , recurren a lo único que saben hacer: desviar la atención , sembrar caos, denunciar 'fraude', enrarecer el clima social, causar desorden y agitar el odio ", planteó el gobernador en X.

"Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo", dijo. "Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos", cerró.

UN FRENO AL DESBORDE



En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir.



Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los… — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 3, 2025

Por otra parte, en un informe elevado al área responsable de la seguridad presidencial, Alonso alertó sobre alambrados endebles, sectores anegados, falta de iluminación, calles intransitables y ausencia de vías de escape, además de que el acceso será único tanto para el público como para la comitiva de Milei, lo que complicaría la evacuación en caso de incidentes.

“No puedo garantizar que no haya agresiones”, afirmó el funcionario en declaraciones a Infobae. Pese a la disposición de Infantería, grupos de Restablecimiento del Orden Público y motos de respuesta rápida, la evaluación oficial concluyó que la locación “no resulta favorable” para un acto de esta magnitud, en el que se esperan entre 8.000 y 10.000 asistentes, más de 100 micros y alrededor de 1.000 autos particulares.

Javier Alonso enumera las causas por las cuales no puede garantizar la seguridad del acto de Milei en el conurbano. La sdetalles: calles abandonadas, de tierra, sin iluminación e inundadas... Digamos que es como el 90% del conurbano. — Gonzalo (@gonziver) September 3, 2025

La apuesta libertaria en provincia de Buenos Aires

La organización del acto quedó en manos de Sebastián Pareja, referente bonaerense de LLA y brazo político de Karina Milei, quien será parte de la comitiva junto a los principales candidatos libertarios de las ocho secciones electorales de la provincia.

Se trata de Diego Valenzuela, Natalia Miriam Blanco, Maximiliano Iván Bondarenko, Gonzalo Darío Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Eduardo Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.

En Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro, figura del PRO, también tendrá su cierre de campaña en la ciudad costera con la presencia de Diego Santilli, otro dirigente macrista que se sumó a la alianza de La Libertad Avanza como candidato a diputado nacional en la lista que encabeza José Luis Espert para las elecciones de octubre.