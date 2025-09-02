Audios filtrados: Luis Petri asegura que van a "terminar con las mafias y las operaciones de espionaje ilegal"

El Gobierno de Javier Milei intenta frenar el escándalo de los presuntos audios filtrados de Karina Milei con medidas judiciales contra la prensa argentina y ahora, ante la difusión de más grabaciones por parte de un canal de streaming de Uruguay , aseguran que hay una "red de espionaje ilegal " por detrás.

Primero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , anunció que ampliarán la denuncia presentada ante la Justicia y luego los principales dirigentes de La Libertad Avanza salieron a manifestarse en las redes sociales en ese sentido.

El propio presidente Javier Milei y el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem (nombrado en los nuevos audios atribuidos a Karina Milei) apuntaron contra un supuesto "plan de desestabilización" vinculado a las elecciones del próximo domingo en la Provincia de Buenos Aires.

El ministro de Defensa de la Nación y candidato a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri , se sumó a esas expresiones usando el slogan de campaña: "Más que nunca, LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE!", sostuvo en su cuenta de X.

Y sostuvo: "Durante un año y medio buscaron desestabilizar al Gobierno de @JMilei con piedras, palos y marchas fallidas. Los violentos fueron derrotados por la ley y el orden".

Durante un año y medio buscaron desestabilizar al Gobierno de @JMilei con piedras, palos y marchas fallidas. Los violentos fueron derrotados por la ley y el orden. Ahora buscan la desestabilización con fines electorales… — Luis Petri (@luispetri) September 2, 2025

"Ahora buscan la desestabilización con fines electorales desde la inteligencia ilegal y el espionaje, pero se van a encontrar otra vez con la ley", comparó el candidato a legislador nacional.

Y completó: "Terminar con las mafias y las operaciones de espionaje ilegal es imprescindible para cuidar la República".

Audios filtrados en Uruguay

El tema volvió a escalar luego de que el canal uruguayo Dopamina publicara fragmentos en los que Karina Milei hacía referencia al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Este último salió a aclarar que esas reuniones se realizan de manera periódica para coordinar la laborar parlamentaria. En ese hilo, calificó el registro como “una grabación ilegal”.

"En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados", expresó Martín Menem, que fue la primera voz oficial que se expresó públicamente sobre el tema.

Por su parte, el presidente señaló: “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”.

“No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son”, completó el jefe de Estado.