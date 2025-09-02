Qué dice Karina Milei en los nuevos audios, según Mauro Federico

Mauro Federico , el periodista de Carnaval Stream que divulgó los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo por presuntas coimas y los recientes sobre Karina Milei, se refirió esta mañana a la medida cautelar que frenó la difusión de las nuevas grabaciones en Casa Rosada de la hermana de Javier Milei y contó cuál era el contenido.

No tiene los audios: Eduardo Preve, el periodista uruguayo que había prometido difundir material de Karina Milei

El abogado de Cristina denunció a Bullrich por "abuso de autoridad" tras pedir que allanaran la casa de Rial

En diálogo con la conductora María O'Donnell en Urbana Play, el periodista detalló parte de lo que decían los nuevos audios que iban a publicarse, pero que no pudieron tras la decisión de la Justicia conocida este lunes por la tarde.

"Este segundo es un poco más específico, (Karina) menciona tres veces la palabra Martín" , manifestó Mauro Federico, siendo cuidadoso por la medida cautelar.

O'Donnell entonces dijo: "O sea este audio retoma y vuelve a poner arriba de la mesa un poco l a relación de Martín Menem o de Lule Menem con Karina y los negocios en general de la administración pública".

"Una fuente nos acercó los audios, me dice que tenía un material adicional", aseguró Mauro Federico, conductor en Carnaval sobre los audios de Karina Milei. Y agregó: "Se notaba que había sido grabada por alguien que estaba en la reunión". Luego de una denuncia del gobierno, el… pic.twitter.com/eWSArixaD2

Luego, Mauro Federico aportó: "Me dicen, no es en el mismo momento. Acá la fuente es la misma de lo de lo viernes (los audios originales) y me dice que esto es octubre del año pasado. Esto habría sido después entonces de la denuncia y de los audios de Spagnuolo , que fueron entre agosto y septiembre".

"Acá yo no puedo hacer mucha referencia, porque tengo una restricción judicial, pero acá Karina, la presunta Karina, habla de un Martín en varias oportunidades y se refiere a darle el poder a él. No puedo ser más explícito", señaló el periodista en la entrevista radial.

Audios frenados por la Justicia y denuncia de "operación de inteligencia ilegal"

Los nuevos audios atribuidos a Karina Milei iban a divulgarse ayer, pero el Gobierno nacional denunció antes una "operación de inteligencia ilegal" y, en poco tiempo, un fallo del juez Civil y Comercial, Alejandro Maraniello, otorgó una cautelar a favor de la hermana presidencial para que no se difundiera el material grabado en Casa Rosada.

Para el Ejecutivo, la preocupación no era por el contenido, sino porque significaba que cualquiera pudo haber sido grabado en algún momento de los casi dos años de gestión. De hecho, llevó a especulaciones a un "topo" dentro del Gobierno.

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, implicados en el escándalo de las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, implicados en el escándalo de las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei Gentileza

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió en varios programas televisivos durante el lunes y acusó a espías de Rusia por la filtración de los audios de Karina Milei, además del gobierno de Venezuela y el kirchnerismo.

"Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora grabar en la misma sede del Poder Ejecutivo es algo que nos pone en una situación de indefensión", planteó la funcionaria.