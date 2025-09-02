2 de septiembre de 2025 - 10:38

Qué dice Karina Milei en los nuevos audios, según Mauro Federico

El periodista de Carnaval Stream contó detalles de la supuesta grabación que iba a ser difundida, pero fue prohibida por la Justicia.

Qué dice Karina Milei en los nuevos audios, según Mauro Federico

Qué dice Karina Milei en los nuevos audios, según Mauro Federico

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

 Patricia Bullrich pidió allanar domicilios de periodistas del canal de Streaming Carnaval tras la difusión de supuestos audios de Karina Milei.

El abogado de Cristina denunció a Bullrich por "abuso de autoridad" tras pedir que allanaran la casa de Rial

Por Redacción Política
El periodista uruguayo Eduardo Preve

No tiene los audios: Eduardo Preve, el periodista uruguayo que había prometido difundir material de Karina Milei

Por Redacción Política

En diálogo con la conductora María O'Donnell en Urbana Play, el periodista detalló parte de lo que decían los nuevos audios que iban a publicarse, pero que no pudieron tras la decisión de la Justicia conocida este lunes por la tarde.

"Este segundo es un poco más específico, (Karina) menciona tres veces la palabra Martín", manifestó Mauro Federico, siendo cuidadoso por la medida cautelar.

Embed

O'Donnell entonces dijo: "O sea este audio retoma y vuelve a poner arriba de la mesa un poco la relación de Martín Menem o de Lule Menem con Karina y los negocios en general de la administración pública".

Luego, Mauro Federico aportó: "Me dicen, no es en el mismo momento. Acá la fuente es la misma de lo de lo viernes (los audios originales) y me dice que esto es octubre del año pasado. Esto habría sido después entonces de la denuncia y de los audios de Spagnuolo, que fueron entre agosto y septiembre".

"Acá yo no puedo hacer mucha referencia, porque tengo una restricción judicial, pero acá Karina, la presunta Karina, habla de un Martín en varias oportunidades y se refiere a darle el poder a él. No puedo ser más explícito", señaló el periodista en la entrevista radial.

Audios frenados por la Justicia y denuncia de "operación de inteligencia ilegal"

Los nuevos audios atribuidos a Karina Milei iban a divulgarse ayer, pero el Gobierno nacional denunció antes una "operación de inteligencia ilegal" y, en poco tiempo, un fallo del juez Civil y Comercial, Alejandro Maraniello, otorgó una cautelar a favor de la hermana presidencial para que no se difundiera el material grabado en Casa Rosada.

Para el Ejecutivo, la preocupación no era por el contenido, sino porque significaba que cualquiera pudo haber sido grabado en algún momento de los casi dos años de gestión. De hecho, llevó a especulaciones a un "topo" dentro del Gobierno.

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, implicados en el escándalo de las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei
Eduardo

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, implicados en el escándalo de las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió en varios programas televisivos durante el lunes y acusó a espías de Rusia por la filtración de los audios de Karina Milei, además del gobierno de Venezuela y el kirchnerismo.

"Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora grabar en la misma sede del Poder Ejecutivo es algo que nos pone en una situación de indefensión", planteó la funcionaria.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica.

Maximiliano Ferraro: "El Gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones"

Por Redacción Política
El juez Alejandro Patricio Maraniello.

El juez que prohibió difundir "audios de Karina Milei" tiene 9 denuncias en contra: cinco por acoso sexual

Por Redacción Policiales
Patricia Bullrich﻿

Bullrich denunció "servicios de inteligencia paralelos y extranjeros" detrás de los audios de Karina Milei

Por Redacción Política
Javier Milei denunció una operación de inteligencia ilegal, y la Justicia ordenó el freno inmediato.

Ordenaron frenar la difusión de los presuntos audios de Karina Milei: el Gobierno celebró fallo judicial

Por Redacción Política