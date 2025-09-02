2 de septiembre de 2025 - 22:35

Marcela Pagano defendió a su pareja Franco Bindi, acusado por el Gobierno de una "operación de espionaje"

La diputada del bloque Coherencia defendió al abogado Bindi. En ese marco, Pagano aseguró que “es todo humo” y que no cuenta con “un solo elemento probatorio”.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La diputada nacional Marcela Pagano habló sobre el escándalo de los audios atribuidos a Karina Milei. Además se refirió a la reciente denuncia que el Gobierno presentó contra su pareja, el abogado Franco Bindi.

Bindi fue responsabilizado por el ministerio de Seguridad de haber difundido las polémicas grabaciones. “Meterse con él es una forma de intentar que me calle y eso no va a pasar”, declaró la legisladora del bloque Coherencia.

“En realidad, como no pudieron callarme con otras amenazas que han hecho, se meten con mi familia”, aseguró Pagano a LN+. La legisladora se refirió así sobre los supuestos mensajes anónimos en su cuenta de Telegram, donde la culpabilizaban por la filtración de los audios del Gobierno.

“Tuve que denunciarlo como corresponde en Comodoro Py, me llegaron al celular después de sufrir hostigamiento y bullying por parte de miembros de LLA”, detalló Pagano. “Con lo cual, meterse con mi pareja es una forma que están intentando para lograr que yo me calle y eso no va a pasar”, aseguró la legisladora.

E insistió: “No voy a dejar de hablar. Todo esto es humo que están inventando, porque esta denuncia es descabellada, no tiene un solo elemento probatorio. Han pedido allanamientos y no hay un solo elemento que sustente la acusación de gente que, según creo, ni se conoce entre sí”.

Luego, en defensa de su pareja destacó: “Franco Bindi nunca trabajó con esos periodistas. Es un abogado penalista que estuvo en un momento en medios y ninguno de estos periodistas estuvieron en su grilla, no tengo idea cómo termina asociado en esta causa”.

El Gobierno apuntó contra Franco Bindi

El Gobierno materializó ayer en una denuncia penal contra Bindi. El abogado es sindicado, junto al periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino y el conductor Jorge Rial, como parte de un “engranaje” que busca “desestabilizar al Gobierno”.

“Un abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, quien desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político que le permitió acceder a su banca”, señala la denuncia. Y agrega: “De acuerdo a información disponible, Franco Bindi es un personaje ubicado desde hace años en la intersección entre política, medios e inteligencia”.

Sobre la denuncia, Pagano criticó: “Suena descabellado por donde se vea y creo que está hecho por alguien con la mente de Lilia Lemoine. Solo una persona así puede inventar semejante cosa descabellada”.

