2 de septiembre de 2025 - 21:05

"Operación política": Guillermo Francos habló sobre la filtración de audios de Karina Milei

El Jefe de Gabinete se pronunció respecto a las escuchas en Diputados, las cuales calificó como “una práctica inadmisible”.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos.

Foto:

Internet
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Forman parte de una operación política”, dijo Francos este martes, ante la proximidad de las elecciones bonaerenses.

Leé además

Qué dijo Javier Milei tras la publicación de un nuevo audio. 

Milei aseguró que hay "espías disfrazados de periodistas" tras los presuntos audios de Karina

Por Redacción Política
Javier Milei canceló su pado por Las Vegas, donde presenciaría un show de Fátima Florez.

En medio de los audios filtrados, Milei suspendió su viaje a Las Vegas para ver un show de Fátima Flórez

Por Redacción Política

De esta manera, el funcionario se refirió a la filtración de un nuevo audio que involucraría al presidente de esa Cámara de Diputados, Martín Menem, lo que Francos calificó como “una práctica inadmisible”. Y aseguró: “Como Gobierno, seguiremos trabajando en la agenda de transformación que votaron los argentinos y no vamos a permitir que maniobras basadas en espionaje ilegal intenten condicionar el rumbo que el país necesita”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1962954263409361184&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, destacó que “la difusión de audios grabados ilegalmente es un ataque directo a las instituciones y al mandato popular. Estas operaciones buscan desestabilizar a un Gobierno elegido democráticamente, pero lo único que logran es dejar en claro el miedo al cambio”.

Además puntualizó que el compromiso del Ejecutivo es “seguir adelante”, ya que la Argentina “del futuro” se construye “con transparencia y coraje, no con trampas de los que quieren volver al poder de privilegios”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catalanlisandro/status/1962955741943488792&partner=&hide_thread=false

Los audios de Karina Milei

El fiscal Carlos Stornelli dispuso hoy que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a Karina Milei. Sin embargo, Stornelli aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.

Y sostuvo que “si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Guillermo Francos minimizó la derrota de La Libertad Avanza en Corrientes: No teníamos chances.

El Gobierno minimizó la derrota de La Libertad Avanza en Corrientes: "No teníamos chances"

Por Redacción Política
Guillermo Francos descartó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios y denunció una operación

Guillermo Francos descartó que el Gobierno esté detrás de la filtración de audios y denunció una operación

Por Redacción Política
Pese a la promesa presidencial, la denuncia judicial del escándalo de la ANDIS no avanza.

Ahora van contra Spagnuolo: Francos dijo que Milei "no debió haber confiado" en su exabogado

Por Redacción Política
Eduardo Lule Menem, implicado en el escándalo de las presuntas coimas en el gobierno de Javier Milei.

Ratifican a Eduardo "Lule" Menem en su cargo y descartan que las filtraciones tengan impacto electoral

Por Sofía Rojas