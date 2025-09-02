"Operación política": Guillermo Francos habló sobre la filtración de audios de Karina Milei

El Jefe de Gabinete se pronunció respecto a las escuchas en Diputados, las cuales calificó como “una práctica inadmisible”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Forman parte de una operación política”, dijo Francos este martes, ante la proximidad de las elecciones bonaerenses.

De esta manera, el funcionario se refirió a la filtración de un nuevo audio que involucraría al presidente de esa Cámara de Diputados, Martín Menem, lo que Francos calificó como “una práctica inadmisible”. Y aseguró: “Como Gobierno, seguiremos trabajando en la agenda de transformación que votaron los argentinos y no vamos a permitir que maniobras basadas en espionaje ilegal intenten condicionar el rumbo que el país necesita”.

La presunta grabación y difusión de conversaciones privadas en la Presidencia de la Cámara de Diputados constituye una práctica inadmisible.



Estos hechos forman parte de una operación política en las semanas previas a las elecciones.



Como Gobierno, seguiremos trabajando en la… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 2, 2025 Por su parte, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, destacó que “la difusión de audios grabados ilegalmente es un ataque directo a las instituciones y al mandato popular. Estas operaciones buscan desestabilizar a un Gobierno elegido democráticamente, pero lo único que logran es dejar en claro el miedo al cambio”.

Además puntualizó que el compromiso del Ejecutivo es “seguir adelante”, ya que la Argentina “del futuro” se construye “con transparencia y coraje, no con trampas de los que quieren volver al poder de privilegios”.

La difusión de audios grabados ilegalmente es un ataque directo a las instituciones y al mandato popular.



Estas operaciones buscan desestabilizar a un Gobierno elegido democráticamente, pero lo único que logran es dejar en claro el miedo al cambio.



Nuestro compromiso es seguir… — Lisandro Catalán (@catalanlisandro) September 2, 2025 Los audios de Karina Milei El fiscal Carlos Stornelli dispuso hoy que se prosiga con la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a Karina Milei. Sin embargo, Stornelli aclaró que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”.