En medio de los audios filtrados, Milei suspendió su viaje a Las Vegas para ver un show de Fátima Flórez

El juez que prohibió difundir "audios de Karina Milei" tiene 9 denuncias en contra: cinco por acoso sexual

El viaje, que se concentrará tras el cierre de campaña en Moreno, será breve: Milei llegará el jueves a California, cumplirá con reuniones organizadas por el economista Michael Miken y regresará al país el viernes 5 de septiembre, a tiempo para encarar la recta final hacia las elecciones bonaerenses.

Según fuentes oficiales consultadas por Noticias Argentinas, la escala en Las Vegas estaba en duda por cuestiones logísticas vinculadas al descanso de los pilotos, aunque la propia humorista ya había anticipado su presencia en el evento que dará el próximo viernes.

Sin embargo, en pleno escándalo por la filtración de audios internos en los que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablar con los propios, el presidente optó por recortar la gira y priorizar la actividad política en la Argentina.

El cambio de planes se produce en medio de fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conveniencia del viaje mientras se investiga el escándalo por presunto espionaje y grabaciones ilegales.

Debido al calendario electoral, la menor de los Milei no será de la partida de la delegación presidencial que lo escoltará para estar pendiente de los detalles finales de la actividad proselitista, camino a los comicios provinciales del domingo.

Tras su onceava visita a Estados Unidos, el mandatario participará de una conferencia global con importantes empresarios, fondos de inversión y banqueros del plano internacional, organizado por el economista Milken, el “rey de los bonos basura” y el fundador de este think tank del liberalismo.