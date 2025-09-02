2 de septiembre de 2025 - 15:18

En medio de los audios filtrados, Milei suspendió su viaje a Las Vegas para ver un show de Fátima Flórez

Luego de que su expareja, Fátima Flórez, anunciara que estaría en su show en Las Vegas, el presidente decidió cancelarlo y trasladar todas sus reuniones a Los Ángeles. Volverá el viernes en la recta final de las elecciones bonaerenses.

Javier Milei canceló su pado por Las Vegas, donde presenciaría un show de Fátima Florez.

Los Andes | Redacción Política
El viaje, que se concentrará tras el cierre de campaña en Moreno, será breve: Milei llegará el jueves a California, cumplirá con reuniones organizadas por el economista Michael Miken y regresará al país el viernes 5 de septiembre, a tiempo para encarar la recta final hacia las elecciones bonaerenses.

Sin embargo, en pleno escándalo por la filtración de audios internos en los que se la escucha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablar con los propios, el presidente optó por recortar la gira y priorizar la actividad política en la Argentina.

El cambio de planes se produce en medio de fuertes críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la conveniencia del viaje mientras se investiga el escándalo por presunto espionaje y grabaciones ilegales.

Debido al calendario electoral, la menor de los Milei no será de la partida de la delegación presidencial que lo escoltará para estar pendiente de los detalles finales de la actividad proselitista, camino a los comicios provinciales del domingo.

Tras su onceava visita a Estados Unidos, el mandatario participará de una conferencia global con importantes empresarios, fondos de inversión y banqueros del plano internacional, organizado por el economista Milken, el “rey de los bonos basura” y el fundador de este think tank del liberalismo.

