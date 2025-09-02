Milei aseguró que hay "espías disfrazados de periodistas" tras los presuntos audios de Karina

El presidente Javier Milei volvió a pronunciarse sobre la filtración de los presuntos audios de su hermana Karina y sostuvo que “hay espías disfrazados de periodistas” detrás de la maniobra. En un mensaje publicado en X, el mandatario afirmó que buscan desviar la atención en medio de épocas de elecciones.

En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , confirmó que uno de los registros fue tomado en la Presidencia de la Cámara de Diputados y anticipó que se ampliará la denuncia judicial ya presentada por presunto espionaje ilegal. Recordemos que la difusión de audios fue prohibida por la Justicia.

“A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte” , expresó Milei desde su cuenta personal, y concluyó: “No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son”.

El tema volvió a escalar luego de que el canal uruguayo Dopamina publicara fragmentos en los que Karina Milei hacía referencia al presidente de la Cámara baja, Martín Menem . Este último salió a aclarar que esas reuniones se realizan de manera periódica para coordinar la laborar parlamentaria.

"En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados", expresó Martín Menem, que fue la primera voz oficial que se expresó públicamente sobre el tema.

— Martin Menem (@MenemMartin) September 2, 2025

Bullrich insistió en una “operación planificada”

Mientras Menem relativizó la autenticidad del material, Bullrich sostuvo que no había dudas: “El audio que publicaron hoy fue grabado en Diputados, otro poder del Estado democrático violado”. La funcionaria insistió en que se trata de una operación planificada.

El Gobierno ya había denunciado una maniobra de “inteligencia ilegal”, apuntado a un grupo de periodistas, entre ellos Jorge Rial y Mauro Federico, como parte de la difusión de los primeros audios de la secretaria general de la Presidencia. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°12.