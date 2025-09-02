Diputados opositores presionan para interpelar a Karina Milei y Mario Lugones.

Diputados de sectores de la oposición presionaron hoy para que avance la interpelación del ministro de Salud, Mario Lugones , y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei . Buscan que ambos funcionarios expongan sobre las denuncias de corrupción en la compra de medicamentos, en el área de discapacidad.

La Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside Pablo Yedlin de Unión por la Patria (UxP), debatieron un dictamen sobre los proyectos para interpelar a Karina Milei y Lugones. Sin embargo, ese despacho no podrá ser debatido en el recinto de sesiones ya que previamente tendrá que ser analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales .

En ese marco, los legisladores opositores deberán emplazar en la próxima sesión a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esto se debe a que el presidente de ese órgano, el libertario Nicolás Mayoraz, no hará ninguna convocatoria para indagar a los funcionarios sobre las denuncias de sobornos en la compra de medicamentos.

Todos los proyectos terminan con giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto, de @slospennato y @jlespert , que no se reúnen y que intentan detenerlos. ❌Es un sistema de entorpecimiento que no se puede avalar. Hoy en comisión de Salud de @DiputadosAR . pic.twitter.com/3iOmMI4btL

Los proyectos presentados para interpelar a los funcionarios fueron presentados por los siguientes legisladores: Sabrina Selva (UxP), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Christian Castillo (Izquierda).

Al respecto, Yedlin manifestó que “hemos dado curso a tres pedidos de interpelación a la secretaria general, Karina Milei, y al ministro Lugones". Y detalló que fueron "solicitados por diputados de la mayoría de los bloques por las supuestas coimas en la contratación de medicamentos e insumos en el área de Discapacidad ”.

“Lo que está pasando hoy es que todos los proyectos terminan con giros a comisiones que no se reúnen, intentan detenernos, y tenemos que emplazar a las comisiones para que trabajen, conseguir el dictamen y volver al recinto. Entiendo su idea de entorpecer el trabajo parlamentario pero no la podemos compartir”, explicó el diputado.

La reunión comenzó con la palabra de la diputada Selva, quien recordó pasajes textuales de los audios donde se habla de supuestas coimas. La legisladora señaló que su pedido de interpelación “es a Lugones y Karina Milei, la principal indicada por estos audios de ser la beneficiaria de estas coimas, más (Eduardo) ‘Lule’ Menem, al que no podemos citar porque no tiene rango de ministro, como sí lo tiene Karina Milei”.

Luego, el diputado Castillo sostuvo que “el que habló de las coimas no fue un opositor sino un funcionario del riñón oficialista; tienen que dar explicaciones y dar la cara”. En su turno, Agost Carreño mencionó que “igual que con el caso Libra, ahora con el tema de coimas no explican nada y le echan la culpa a la prensa y a la oposición”.

Por su parte, el diputado de Democracia para Siempre Pablo Juliano resaltó que “si con los pedidos de interpelación no alcanza vayamos evaluando la creación de una comisión investigadora”. Posteriormente, en la comisión de Discapacidad, que preside Daniel Arroyo (UxP), se analizaron también pedidos de informes al Gobierno sobre las denuncias de corrupción en la compra de medicamentos.

Arroyo denunció que “se dieron de baja 110 mil pensiones, de las cuales 90 mil se suspendieron por un problema de domicilio, los telegramas no llegaron a destino”. También dijo que “lo lógico sería que esas 90 mil suspensiones se vuelvan a dar de alta”.