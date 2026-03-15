Adiós a los grupos de WhatsApp laborales: Diputados aprueban la desconexión digital obligatoria

México. La Cámara de Diputados ratificó sanciones severas contra el acoso digital y las empresas deberán implementar políticas internas obligatorias para frenar el tecnoestrés.

En una decisión histórica que busca poner fin a la disponibilidad permanente, la Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad la reforma que consagra la desconexión digital como un derecho fundamental. Esta medida permite a los trabajadores ignorar comunicaciones laborales en todo tipo de aplicaciones, incluyendo WhatsApp, fuera de su jornada sin temor a sufrir represalias, despidos o discriminación laboral.

La actualización normativa, que adiciona disposiciones al artículo 68 Bis de la Ley Federal del Trabajo, prohíbe estrictamente el hostigamiento a través de medios digitales una vez concluida la jornada laboral. El respaldo legal es total: los empleados ahora pueden dejar de atender llamadas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp de sus superiores durante sus periodos de descanso, vacaciones y licencias.

image Sanciones millonarias por el acoso fuera de horario El incumplimiento de esta nueva normativa conlleva consecuencias económicas devastadoras para las organizaciones que no se adapten. Las empresas que fomenten o permitan el acoso digital podrían enfrentar multas de hasta 5.8 millones de pesos, ajustadas al valor de la UMA en 2026. Además, en casos donde la insistencia de los superiores afecte la salud emocional del empleado, se aplicarán protocolos de prevención de violencia digital.

La razón detrás de esta medida drástica es la lucha contra el síndrome de burnout y el tecnoestrés, condiciones que se normalizaron tras la pandemia. El mecanismo de agotamiento mental ocurre cuando la sobreexposición a dispositivos tecnológicos y la expectativa de disponibilidad constante eliminan los límites entre la vida privada y profesional. Este estrés crónico genera una saturación física y mental que reduce la eficacia profesional y provoca cuadros de ansiedad, insomnio y fatiga informativa. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima que la pérdida de productividad por depresión y ansiedad cuesta un billón de dólares anuales.

image Del teletrabajo a la protección de toda la fuerza laboral Un cambio fundamental que muchos desconocen es el alcance de la ley. Hasta ahora, el derecho a la desconexión solo estaba explícitamente reconocido para quienes laboraban bajo la modalidad de teletrabajo a través de la NOM-037. La reforma actual extiende esta protección a todos los trabajadores del país, sin importar su modalidad de contratación o si realizan tareas de forma presencial.

image Este avance pone a México en una dirección opuesta a procesos regionales recientes, como el de Argentina. Mientras que en México se refuerza la protección digital, el gobierno argentino de Javier Milei impulsa una reforma que busca derogar la Ley 27.555 de teletrabajo a partir de enero de 2027. De concretarse esa derogación, los trabajadores argentinos perderían el marco legal específico que hoy limita su jornada y garantiza su derecho a desconectarse. Para evitar sanciones, las organizaciones mexicanas tienen ahora la obligación de implementar políticas internas que definan límites claros de comunicación. Estas reglas deben asegurar que el derecho a la privacidad no sea vulnerado y que el descanso sea real. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo comenzará a ofrecer asesoría legal gratuita para garantizar que ningún trabajador sea sancionado por ejercer su derecho a apagar el celular.