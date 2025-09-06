6 de septiembre de 2025 - 11:56

Un conductor borracho chocó contra un árbol en San Martín

Ocurrió en la mañana de este sábado, en una de las principales arterias de San Martín. El conductor, de 24 años, tenía cuatro veces más de alcohol en sangre de lo permitido.

Por Enrique Pfaab

Un Volkswagen Bora chocó contra un árbol en la mañana de este sábado, en San Martín. El conductor, un joven de 24 años, tenía 2,18 gramos de alcohol en sangre, cuatro veces más de lo permitido.

El choque se produjo contra un árbol que crece sobre la vereda oeste de la calle Las Heras, casi llegando a los semáforos de la calle Espejo, en el límite sur de la ciudad de San Martín, ya casi en el límite con el distrito de La Colonia, de Junín.

El hecho se produjo a las 5.20 y el Volkswagen Bora chocó en solitario.

El conductor resultó ser un joven de 24 años que no sufrió heridas y que, cuando la policía le realizó test de alcoholemia, dio positivo con 2,18 gramos de alcohol en sangre, muy por arriba del límite permitido.

A raíz de esto, se retuvo la licencia del conductor, se realizaron las actuaciones pertinentes y se secuestró preventivamente el auto, dejando todas las actuaciones bajo la tutela del la Oficina Fiscal en turno, de San Martín

