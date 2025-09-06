Por pedido de la Justicia mendocina: detuvieron a un hombre acusado de violencia de género en Buenos Aires

El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal. El hombre fue detenido en la terminal de ómnibus de Retiro.

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a un hombre con pedido de captura por el delito de lesiones dolosas calificadas por el vínculo y violencia de género. La detención se concretó en la terminal ubicada en el barrio de Retiro.

La detención fue realizada por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, a requerimiento del Juzgado Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

La investigación se inició cuando la División Prevención Delictiva Internacional de INTERPOL informó que un ciudadano argentino, mayor de edad y con restricciones de libertad, arribaría a Retiro en un colectivo proveniente de Mendoza. Con esos datos, los efectivos del DFI pudieron establecer la fecha, la hora y la plataforma de llegada del micro, lo que permitió organizar un dispositivo discreto para su detención.

Confirmada su identidad mediante el SIFCOP, los agentes federales concretaron la captura. Luego, el Juzgado Penal Colegiado N° 2 de Mendoza, a requerimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 4 especializada en Violencia de Género, encabezada por el fiscal Fernando Martín Castro, ordenó su traslado a la provincia para que sea sometido al proceso judicial correspondiente.