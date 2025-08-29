El hermano de Ayelén Paleo rompió el silencio tras la detención de su madre y le respondió a Carmen Barbieri

Federico Paleo pidió respeto en medio del escándalo judicial que involucra a su madre, Elizabeth Rodrigo, acusada de integrar una red de trata.

La detención de la madre de Ayelén Paleo reavivó la histórica rivalidad con Carmen Barbieri, quien realizó fuertes declaraciones: "se hizo justicia divina".

A casi 15 años del romance que vinculó a Ayelén Paleo con Santiago Bal y que la convirtió en protagonista de uno de los escándalos más resonantes de la farándula, la familia volvió al centro de la escena . La madre de Ayelén y Federico, Elizabeth Rodrigo, fue deteninda y acusada de integrar una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Mientras Ayelén optó por el silencio y limitó los comentarios en su cuenta de Instagram, su hermano Federico habló brevemente con las cámaras de Desayuno Americano (América).

“No quiero hablar porque no tengo nada que ver. Espero que se aclare todo y nada más”, dijo el bailarín de tango y fotógrafo, que tiene una academia junto a su hermana en el barrio de Flores.

Consultado sobre los dichos de Carmen Barbieri, que lo acusó a él y a su hermana de haber amenazado a su madre en el pasado, Federico fue tajante: “Eso no es verdad, estás totalmente equivocado”, aseguró, y pidió terminar la entrevista.

La reacción de Carmen Barbieri La conductora no tardó en dar su versión tras conocerse la noticia. Recordó los conflictos que tuvo con la familia Paleo en 2011, cuando salió a la luz la relación de Santiago Bal con Ayelén, y apuntó: "Veo a la mamá de esta señorita con esposas y pienso que Paleo debe estar sufriendo mucho, como yo sufrí cuando ella y su hermano amenazaban a mi mamá por teléfono. Menos mal que no está vivo Santiago, si no se volvería a morir por el disgusto que le daría esta chica".