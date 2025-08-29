El hermano de Ayelén Paleo rompió el silencio tras la detención de su madre y le respondió a Carmen Barbieri

A casi 15 años del romance que vinculó a Ayelén Paleo con Santiago Bal y que la convirtió en protagonista de uno de los escándalos más resonantes de la farándula, la familia volvió al centro de la escena . La madre de Ayelén y Federico, Elizabeth Rodrigo, fue deteninda y acusada de integrar una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Mientras Ayelén optó por el silencio y limitó los comentarios en su cuenta de Instagram, su hermano Federico habló brevemente con las cámaras de Desayuno Americano (América).
“No quiero hablar porque no tengo nada que ver. Espero que se aclare todo y nada más”, dijo el bailarín de tango y fotógrafo, que tiene una academia junto a su hermana en el barrio de Flores.
Consultado sobre los dichos de Carmen Barbieri, que lo acusó a él y a su hermana de haber amenazado a su madre en el pasado, Federico fue tajante: “Eso no es verdad, estás totalmente equivocado”, aseguró, y pidió terminar la entrevista.
La reacción de Carmen Barbieri
La conductora no tardó en dar su versión tras conocerse la noticia. Recordó los conflictos que tuvo con la familia Paleo en 2011, cuando salió a la luz la relación de Santiago Bal con Ayelén, y apuntó: “Veo a la mamá de esta señorita con esposas y pienso que Paleo debe estar sufriendo mucho, como yo sufrí cuando ella y su hermano amenazaban a mi mamá por teléfono. Menos mal que no está vivo Santiago, si no se volvería a morir por el disgusto que le daría esta chica”.
En ese mismo sentido, agregó: “Tuve que hacer denuncias porque mi mamá recibía amenazas. Yo misma los atendí varias veces al teléfono. Fue un año muy movido”. Y cerró con ironía: “Que se haga justicia divina. Siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo”.
La causa contra Elizabeth Rodrigo
Elizabeth Rodrigo, de 62 años, fue detenida en su casa de la Ciudad de Buenos Aires tras un operativo que incluyó 15 allanamientos en simultáneo en la Capital, La Pampa y Santa Fe.
La investigación, que comenzó en noviembre de 2024, permitió rescatar a 12 mujeres mayores de edad que eran explotadas en distintos puntos del país. Según los investigadores, la organización captaba a las víctimas con falsas promesas laborales —como empleos de limpieza— y luego las obligaba a tomarse fotos eróticas que eran publicadas en sitios como Platynum y Skokka, donde eran ofrecidas para encuentros sexuales.
Las víctimas eran trasladadas en micros entre Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa, y controladas mediante teléfonos con números que cambiaban cada 10 días. Según la causa, la red manejaba ingresos que rondaban los 6 millones de pesos mensuales.