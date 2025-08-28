Así está hoy Ayelén Paleo y su reacción tras la detención de su madre por integrar una presunta red de trata

Ayelén Paleo saltó a la fama en 2010 cuando Carmen Barbieri la convocó para ser una de las vedettes de su espectáculo teatral “Bravísima”. Tenía apenas 19 años y se convirtió en una de las bailarinas más jóvenes del elenco.

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo por integrar una red de trata: rescataron a 12 mujeres

Hoy su nombre vuelve a aparecer, aunque en un contexto muy distinto. Su madre, Elizabeth Rodrigo , quedó detenida en las últimas horas, acusada de integrar una red de trata de mujeres.

Esta presunta red operaba en La Pampa, Santa Fe y Buenos Aires . En el operativo, la justicia logró rescatar a 12 víctimas y avanzó en la detención de los responsables, entre ellos la madre de la bailarina.

El presente de Paleo, alejada de los escenarios, contrasta con la gravedad de la causa judicial que involucra a su familia. La investigación continúa mientras las autoridades buscan establecer el rol de cada uno de los integrantes de la organización.

Luego de que trascendió en los medios argentinos que la mujer que detuvieron por integrar una presunta red de trata es la madre de la exvette, Ayelén Paleo, ella tomó la tajante decisión de restringir los comentarios en sus redes.

Si bien no cerró su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 490 mil seguidores, sí optó por limitar los comentarios en sus posteos, para evitar que el "hate" por la detención de su mamá invada su cuenta personal.

Ayelén Paleo, de la fama a los bienes raíces

Ayelén Paleo tenía formación en tango, por lo que logró destacarse por su destreza sobre el escenario, aunque su nombre ganó mayor repercusión por su relación de amante con Santiago Bal, quien en ese entonces marido era el marido de Carmen Barbieri.

El escándalo que provocó aquella infidelidad derivó en la separación de la capocómica tras 25 años de matrimonio y en el ingreso de Paleo al circuito mediático. Poco después, Marcelo Tinelli la convocó al “Bailando por un sueño”, donde compartió pantalla con Carmen, que en ese momento integraba el jurado.

Con el paso del tiempo, la exposición mediática de Ayelén perdió fuerza. Buscó nuevos caminos: se desempeñó como instructora de fitness, viajó a Dubai para realizar presencias en distintos eventos y más recientemente abrió junto a su hermano una inmobiliaria de propiedades de lujo en Puerto Madero.

