El nuevo show de Superhéroes: Charly García y un recorrido por sus raíces en la música clásica

Superhéroes, la banda mendocina que desde hace años se anima a meterse de lleno en el universo de Charly García, sube al escenario más emblemático de la provincia para un homenaje que promete intensidad.
"Charly de Cámara", con la banda mendocina Superhéroes y un ensamble especial, se verá este viernes en el teatro Independencia.
Superhéroes, la banda mendocina que desde hace años se anima a meterse de lleno en el universo de Charly García, sube al escenario más emblemático de la provincia para un homenaje que promete intensidad.
Este viernes 29 de agosto, a las 21, el Teatro Independencia será el punto de encuentro para “Charly de Cámara”, una experiencia donde el rock se funde con la solemnidad de los arreglos de cuerdas y vientos de la Camerata García. Las entradas anticipadas están disponibles en Entradaweb.com.ar y en la boletería del teatro (Espejo y Chile, Ciudad).
La propuesta no es un simple tributo. Es una búsqueda de ADN, un intento de sumergirse en la esencia de García y volverla a traer a la superficie con nuevas texturas. Superhéroes —con su formación eléctrica como columna vertebral— se potencia con un cuarteto de cuerdas y un instrumento de viento que llevan la obra del músico más influyente del rock argentino a un terreno donde el rock se roza con lo académico, sin perder el filo.
El repertorio funciona como una radiografía de toda la carrera de Charly: desde la melancolía acústica de Sui Generis, pasando por la sofisticación pop de "Clics modernos" y "Piano Bar", hasta llegar a la experimentación de sus discos más recientes. La clave está en el equilibrio: cómo reinterpretar sin desnaturalizar, cómo jugar con arreglos de cámara sin que se diluya el pulso rockero.
Superhéroes no es ajeno a este tipo de aventuras. Ya lo hicieron con “Charly Sinfónico”, junto al Ensamble Cosmigonón bajo la batuta de Víctor Armendáriz, demostrando que la obra de García es un terreno fértil para la reinvención.