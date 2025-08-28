El nuevo show de Superhéroes: Charly García y un recorrido por sus raíces en la música clásica

"Charly de Cámara", con la banda mendocina Superhéroes y un ensamble especial, se verá este viernes en el teatro Independencia.

Superhéroes, la banda mendocina que desde hace años se anima a meterse de lleno en el universo de Charly García, sube al escenario más emblemático de la provincia para un homenaje que promete intensidad.

Este viernes 29 de agosto, a las 21, el Teatro Independencia será el punto de encuentro para “Charly de Cámara”, una experiencia donde el rock se funde con la solemnidad de los arreglos de cuerdas y vientos de la Camerata García. Las entradas anticipadas están disponibles en Entradaweb.com.ar y en la boletería del teatro (Espejo y Chile, Ciudad).

Charly García y su esencia académica La propuesta no es un simple tributo. Es una búsqueda de ADN, un intento de sumergirse en la esencia de García y volverla a traer a la superficie con nuevas texturas. Superhéroes —con su formación eléctrica como columna vertebral— se potencia con un cuarteto de cuerdas y un instrumento de viento que llevan la obra del músico más influyente del rock argentino a un terreno donde el rock se roza con lo académico, sin perder el filo.

image El repertorio funciona como una radiografía de toda la carrera de Charly: desde la melancolía acústica de Sui Generis, pasando por la sofisticación pop de "Clics modernos" y "Piano Bar", hasta llegar a la experimentación de sus discos más recientes. La clave está en el equilibrio: cómo reinterpretar sin desnaturalizar, cómo jugar con arreglos de cámara sin que se diluya el pulso rockero.