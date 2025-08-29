29 de agosto de 2025 - 21:44

Emilia Attias estaría embarazada nuevamente: cuáles son los detalles

La noticia fue confirmada por Luis Ventura, quien aseguró que no se trata de un rumor aislado. La noticia generó una gran sorpresa en redes.

Por Redacción Espectáculos

Emilia Attias estaría esperando a su segundo hijo, según confirmó el periodista Luis Ventura en A la Tarde (América TV). La noticia fue presentada como un “último momento” en vivo durante la emisión del jueves, lo que generó revuelo inmediato en el mundo del espectáculo.

Attias, que en mayo de 2024 anunció su separación del Turco Naim tras casi dos décadas de pareja, es madre de Gina, de 8 años, y actualmente mantiene una relación con Guillermo Freire, a quien conoció en 2023 y con quien oficializó su romance a fines de 2024.

Las palabras de Luis Ventura

“Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de su mano el momento en que llegue justamente para notificar que Gina va a tener un hermanito”, afirmó Ventura al aire, en una declaración que rápidamente tomó fuerza en redes sociales.

El periodista dejó en claro que la información no se trataba de un rumor aislado, sino de un dato que, según él, estaba confirmado.

Durante el debate en el estudio, la panelista Luciana Elbusto mencionó una pista que sumó más especulación: una historia de Instagram publicada por la propia Attias, en la que se la ve compartiendo una comida con una amiga. En el video, su acompañante le dice en tono de complicidad: “Sí, ahora tenés que alimentarte más. Tenés mucho para alimentar”. La frase fue interpretada en el programa como una indirecta al embarazo que Ventura había revelado minutos antes.

Los rumores de romance del Turco Naim

A un año de anunciar su separación de Emilia Attias, Julio Mario Sibara, más conocido como el Turco Naim, estaría iniciando una nueva relación sentimental. La mujer que habría conquistado al actor es la directora de cine argentina Tamae Garateguy, de 52 años, reconocida por su trabajo en películas de género y producciones independientes.

Turco Naim y Emilia Attias

Según trascendió, el vínculo entre ambos surgió a partir de un proyecto laboral que luego derivó en una conexión más personal. “Él va con ella hace un mes y pico a un bar. Mismo bar, misma mesa. Él es el famoso, el mundo de ella es el cine”, contó el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV), antes de revelar el nombre de la realizadora.

