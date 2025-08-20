Asignación por embarazo ANSES: aumento confirmado desde septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,9% en la Asignación por Embarazo que comenzará a regir desde septiembre de 2025.

Esta actualización se realiza bajo la fórmula de movilidad, que se ajusta conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con este incremento , el beneficio destinado a acompañar a mujeres gestantes tendrá un nuevo valor que impactará directamente en el ingreso mensual, además de contemplar adicionales para zonas específicas y beneficios complementarios que se otorgan de manera automática.

De acuerdo con lo informado por ANSES , el monto general de la Asignación por Embarazo será de $115.088 , aunque el pago directo a las beneficiarias será de $92.070,40 , ya que el organismo retiene un 20% de manera mensual. Ese importe retenido se libera posteriormente, tras el nacimiento o la interrupción del embarazo.

En las provincias incluidas en la denominada Zona 1 , que abarca La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones, se aplica un plus por zona desfavorable . En ese caso, el beneficio asciende a $149.615 , con un pago directo de $119.692 luego de la retención.

Beneficios complementarios vinculados a la Asignación por Embarazo

Además del aumento, las titulares de la Asignación por Embarazo acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche del Plan 1000 Días. Este último pasará a ser de $42.711 desde septiembre de 2025. Sin embargo, a diferencia de la asignación, no se actualiza por movilidad.

Estos beneficios se otorgan sin necesidad de realizar gestiones adicionales. El acceso se concreta de forma automática gracias al cruce de información entre la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, lo que garantiza que las beneficiarias reciban el apoyo sin demoras.

Cómo gestionar el acceso a la Asignación por Embarazo

La ANSES realiza el alta automática de la Asignación por Embarazo para aquellas mujeres que estén inscriptas en el Plan Sumar, un programa que asegura la atención médica y controles durante la gestación. Esto facilita el acceso al beneficio sin necesidad de trámites presenciales en la mayoría de los casos.

No obstante, las trabajadoras de casas particulares y las monotributistas sociales deben iniciar la gestión de forma presencial, solicitando previamente un turno en ANSES. La tramitación se habilita a partir de la semana 12 de embarazo, aunque el organismo paga un retroactivo que cubre toda la gestación, en cumplimiento de la Ley 27.611.