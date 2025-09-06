6 de septiembre de 2025 - 12:23

Operativo antidrogas: desbaratan un cargamento de cocaína en Lavalle con destino a San Juan

Hay 4 detenidos por trasladar casi 3 kilos de cocaína a San Juan. Se implementó el Plan Regional de Seguridad de Cuyo, para controlar el narcotráfico

Foto:

Prensa Gobierno
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la madrugada del sábado, la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía Federal de Mendoza secuestraron casi 3 kilos de cocaína que eran transportados en formato de “ladrillo”. En el operativo fueron detenidas 4 personas que viajaban en dos vehículos con el cargamento.

Fuente Prensa Gobierno 3
Un Renault Logan y un Fiat Cronos fueron interceptados en la zona de Jocolí, Lavalle

Los dos vehículos sospechosos fueron identificados en la zona de “la media luna”, en Guaymallén, alrededor de las 3:50 de la madrugada del sábado. Entonces iniciaron el seguimiento de los rodados, un Renault Logan y un Fiat Cronos, hasta que lograron interceptarlos en la zona de Jocolí, Lavalle.

“Emboscamos un cargamento de cocaína con destino a San Juan. La Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía Federal de Mendoza secuestró casi 3 kilos de droga, detuvo a 4 personas y confiscó dinero y celulares que serán clave para avanzar en la investigación”, sostuvo la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

La ministra también destacó la importancia del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, que refuerza los controles fronterizos, unifica recursos, tecnología e información entre Mendoza, San Juan y San Luis. “La coordinación interprovincial nos permite anticipar delitos y desarticular organizaciones criminales”, agregó Rus.

Dicho plan de seguridad fue diseñado en 2024 para enfrentar los delitos que trascienden los límites provinciales, como el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia fronteriza. Se propone integrar bases de datos, cámaras lectoras de patentes y de identificación facial, con el objetivo de controlar este tipo de delitos.

