Tunuyán: detuvieron a un hombre que vendía cables robados a través de redes sociales

La policía llevaba varias semanas investigando al sospechoso y simularon una compra para arrestarlo.

Vendía cables robados en las redes sociales y fue detenido en Tunuyán

En el marco del Plan Integral del Cobre y en cumplimiento de la Ley 9447, que regula la compraventa de metales no ferrosos, personal de la División Investigativa Integrada y Derecho a Gestión (DIILE) logró detener a un hombre que ofrecía cables eléctricos de manera ilegal mediante redes sociales, en el departamento de Tunuyán.

La investigación se llevó a cabo en línea, donde los efectivos lograron establecer contacto con el sospechoso simulando una compra. El encuentro fue pactado en la zona de calle Melchor al 5500, lugar donde el personal policial se presentó con vestimenta táctica e identificación correspondiente.

El detenido, de 36 años, circulaba en un vehículo Honda Accord blanco. Al inspeccionar el automóvil, los agentes encontraron aproximadamente 250 metros de cable preensamblado de aluminio de baja tensión 3×50+50 mm², marca Cimet, tipo CMXA, norma IRAM2250.

Este material es utilizado para la distribución de energía eléctrica de baja tensión (220/380V) y fue reconocido por la empresa prestataria del servicio como parte de su infraestructura robada.

Durante el procedimiento también se procedió al secuestro de un teléfono celular marca Samsung, color blanco, con pantalla táctil dañada y funda negra y azul, el cual podría contener información relevante para la causa.