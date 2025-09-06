Intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas falsas y fue detenido

El viernes pasado detuvieron a un hombre de 27 años en el marco de un intento de fraude cuando intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas y documento falso en un local comercial de Godoy Cruz .

El hecho ocurrió en la calle Balcarce al 900 , donde el sujeto intentaba adquirir al menos un teléfono celular de alta gama, un Samsung S25 valuado en más de dos millones de pesos, utilizando documentación y tarjetas de crédito presuntamente falsas.

La maniobra fue advertida por empleados del supermercado Jumbo y del local de electrodomésticos Frávega , quienes dieron aviso a las autoridades al detectar irregularidades en la transacción.

Al llegar al lugar, efectivos policiales demoraron la compra e identificaron al individuo, quien admitió espontáneamente que el DNI que portaba no le pertenecía .

Durante la requisa, la policía secuestró un celular Samsung blanco con la pantalla dañada y funda gris , una caja con un Samsung S25 nuevo, la factura original de compra , varias tarjetas de crédito y débito a nombre propio y de terceros, así como un DNI falso que habría sido utilizado para concretar la operación.

Por disposición de la Dra. Mariana Oliveri, ayudante fiscal de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, se ordenó la aprehensión del individuo, su traslado a la comisaría correspondiente, y el secuestro del material probatorio. También se solicitó la citación de testigos y del personal del comercio involucrado para continuar con la investigación.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y se le imputan delitos vinculados al uso de documentación falsa y tentativa de estafa.