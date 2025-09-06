6 de septiembre de 2025 - 16:48

Intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas falsas y fue detenido

El suceso ocurrió en el Portal de los Andes de Godoy Cruz y al sospechoso le secuestraron varios elementos.

Detuvieron a un hombre que intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas falsas&nbsp;

Detuvieron a un hombre que intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas falsas 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El viernes pasado detuvieron a un hombre de 27 años en el marco de un intento de fraude cuando intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas y documento falso en un local comercial de Godoy Cruz.

Leé además

moto g15 de Motorola con NFC

Celulares con NFC desde $259.999: cinco modelos accesibles para cargar la SUBE y pagar sin contacto

Por Claudio Barros
Imagen ilustrativa.

Por pedido de la Justicia mendocina: detuvieron a un hombre acusado de violencia de género en Buenos Aires

Por Redacción Policiales

El hecho ocurrió en la calle Balcarce al 900, donde el sujeto intentaba adquirir al menos un teléfono celular de alta gama, un Samsung S25 valuado en más de dos millones de pesos, utilizando documentación y tarjetas de crédito presuntamente falsas.

La maniobra fue advertida por empleados del supermercado Jumbo y del local de electrodomésticos Frávega, quienes dieron aviso a las autoridades al detectar irregularidades en la transacción.

Al llegar al lugar, efectivos policiales demoraron la compra e identificaron al individuo, quien admitió espontáneamente que el DNI que portaba no le pertenecía.

Detuvieron a un hombre que intentaba comprar celulares de alta gama con tarjetas falsas en Godoy Cruz

Durante la requisa, la policía secuestró un celular Samsung blanco con la pantalla dañada y funda gris, una caja con un Samsung S25 nuevo, la factura original de compra, varias tarjetas de crédito y débito a nombre propio y de terceros, así como un DNI falso que habría sido utilizado para concretar la operación.

Por disposición de la Dra. Mariana Oliveri, ayudante fiscal de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, se ordenó la aprehensión del individuo, su traslado a la comisaría correspondiente, y el secuestro del material probatorio. También se solicitó la citación de testigos y del personal del comercio involucrado para continuar con la investigación.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y se le imputan delitos vinculados al uso de documentación falsa y tentativa de estafa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Transportaban 3 ladrillos de cocaína a San Juan y fueron detenidos

Operativo antidrogas: desbaratan un cargamento de cocaína en Lavalle con destino a San Juan

Por Redacción Policiales
Totalmente borracho, chocó contra un árbol en San Martín (Gentileza)

Un conductor borracho chocó contra un árbol en San Martín

Por Enrique Pfaab
Una adolescente le quitó el arma a un ladrón que la qusio asaltar en el centro de Rivadavia

Una adolescente le quitó el arma a un ladrón que la quiso asaltar en el centro de Rivadavia

Por Enrique Pfaab
Un hombre está grave tras ser atropellado en el Acceso Este frente al barrio Unimev

Quiso cruzar el Acceso Este y lo atropelló una camioneta: quedó internado en grave estado

Por Redacción Policiales