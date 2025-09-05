5 de septiembre de 2025 - 21:45

Violento asalto al expiloto de TC Emanuel Moriatis: le robaron la moto y le dispararon a quemarropa

Después del suceso, el excampeón de Turismo Carretera habló y advirtió que ese tipo de asaltos se encuentran en aumento.

Violento asalto al expiloto de TC Emanuel Moriatis

Violento asalto al expiloto de TC Emanuel Moriatis

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El excampeón de Turismo Carretera (TC) Emanuel Moriatis fue víctima de un brutal asalto en la autopista Panamericana donde delincuentes le dispararon en dos oportunidades para sustraerle la moto, la cual dejaron abandonada kilómetros más adelante.

El hecho ocurrió, según contó el propio piloto en sus redes sociales, el jueves por la tarde-noche cuando salió del Autódromo de Buenos Aires en moto para ir a buscar a su hijo a fútbol y, a la altura de Fondo de la Legua, por la localidad bonaerense de Martínez, motochorros lo sorprendieron y, para que frene la marcha, uno de los ladrones le disparó.

“Paro, tiro la moto al piso, empiezo a correr para atrás con mi mochila y ahí nuevamente me tiran un tiro a quemarropa. De casualidad, no me pegó”, relató Moriatis en el video publicado en su cuenta personal de Instagram.

El piloto señaló que le entregó la mochila con sus pertenencias y que los delincuentes se fugaron con la moto: “Quedé sin nada en la Panamericana. Por suerte un chico paró, Santiago, a quien le agradezco, y me dijo ‘vi lo que te pasó, que te puedo ayudar’ y me prestó su celular para avisarle a mi familia”.

Lo que le sorprendió a Moriatis es que, cuando volvían junto con Santiago, quien lo estaba llevando a su casa, encontraron la moto robada tirada en plena autopista.

“No entiendo. Te roban, te tiran dos tiros y después dejan la moto tirada. No lo podía creer, me subí y me volví a mi casa”, expresó con enojo.

Después de regresar a su domicilio, decidió radicar la denuncia, por lo que se acercó a una seccional, donde le informaron que no era su jurisdicción, pero le advirtieron que sabían del aumento de robo de motos en la Autopista Panamericana: “Fui hasta la comisaría donde me tocaba y me dicen ‘no hay cámaras, nada, imposible’. Es increíble, estamos en las manos de Dios”.

“Fue una locura”, expuso el piloto, quien destacó que grabó el video para advertir la situación a sus seguidores y que “tengan cuidado”.

