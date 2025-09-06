Una adolescente le quitó el arma a un ladrón que la quiso asaltar en el centro de Rivadavia

En la mañana de este sábado tres chicas de 19 años fueron abordadas por un ladrón armado en pleno centro de Rivadavia . Una de ellas le arrebató el arma y el ladrón huyó . Fue detenido poco después por la policía.

Un adolescente de 15 años murió en un boliche y su familia denunció que le pegaron

La nueva película coreana en Netflix sobre un romance adolescente y un misterioso pasado

El episodio ocurrió alrededor de las 6.30, en cercanías del cruce de las calles Reconquista y Mario Vitale, de la ciudad cabecera del departamento de Rivadavia .

Allí tres chicas de unos 19 años estaban concluyendo una noche de distención y alegría y estaban realizando el regreso a sus casas, acompañándose mutuamente.

Fue en esas circunstancias cuando, de improviso, un hombre joven (que luego se comprobó que también tenía 19 años, como sus víctimas) abordó a las muchachas, apuntándolas con un arma de fuego de fabricación casera , del tipo tumbera.

Una de las amigas, en una reacción instintiva pero arriesgada, se lanzó sobre el ladrón y logró arrebatarle el arma.

Ya sin su tumbera, el asaltante decidió escapar corriendo. Un inmediato llamado al 911 permitió que varios efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) montara un inmediato rastrillaje, operativo que permitió detener al ladrón en la esquina de Vitale y Comeglio.

El detenido resultó tener 19 años, con domicilio en San Martín y aún tenía en su poder el teléfono celular iPhone 13, que le habría conseguido quitar a una de sus tres víctimas.

La causa y el detenido quedaron bajo la supervisión de la Unidad Fiscal Junín / Rivadavia.