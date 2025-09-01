Los primeros reportes indican que el joven se descompensó un boliche de Quilmes y murió antes de llegar al hospital. Sus allegados apuntan a un ataque y piden testigos.

Un adolescente de 15 años murió en un boliche y su familia denunció que le pegaron.

Un adolescente de 15 años, identificado como Camilo Isabella Valenzi, murió tras asistir a un boliche en la localidad bonaerense de Quilmes Oeste. Su familia denuncia que el joven fue agredido dentro del local bailable y reclaman justicia para esclarecer el hecho.

El episodio ocurrió en la disco ubicada sobre avenida Calchaquí al 4300, a donde Camilo ingresó utilizando el documento de un amigo mayor de edad, según informaron medios locales. Momentos después, el joven se descompensó y fue trasladado de urgencia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde ingresó sin vida.

La investigación está a cargo de la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, quien dispuso el protocolo correspondiente y ordenó realizar una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Quilmes El boliche en Quilmes donde murió el adolescente. La Noticia de Quilmes Las sospechas de su familia De acuerdo con versiones cercanas a la familia, Camilo sufría convulsiones que podían desencadenarse por un golpe o un fuerte sobresalto. Sus familiares sostienen que fue agredido tras una discusión con la persona que le prestó el DNI para poder ingresar, indicó el portal La Noticia de Quilmes.

En redes sociales, una conocida de la familia del adolescente relató: “Todo empezó a través de una pelea donde (panca) viene y le empeza a decir giladas a tu hermano (Camilo), se supone que ya desde adentro del baile se veía eso. A la salida del baile, se pelean y el otro tomó más control. Le empezó a pegar bastante. Horrible".

El reclamo en redes sociales Mientras la justicia avanza con las pericias, familiares y amigos de Camilo iniciaron una campaña en redes sociales para exigir justicia y convocar a posibles testigos. “Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron en la salida del boliche Club 21. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune”, escribió su hermana. Quilmes, adolescente 15 años NA El posteo fue acompañado de una foto del joven y un pedido de información: “Si estuviste ahí, viste algo o tenés cualquier dato, por mínimo que parezca, comunicate con su hermana. Cada detalle puede servir muchísimo”.