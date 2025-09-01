1 de septiembre de 2025 - 08:53

Un menor estaba en un cumpleaños, le pegaron un tiro en el cuello y lucha por su vida

Ocurrió anoche en el Barrio 8 de Abril, en Las Heras. El menor de 16 años está en coma.

El menor baleado está internado en grave estado en el hospital Lagomaggiore.&nbsp;

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven de 16 años resultó gravemente herido anoche tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba de un cumpleaños en el Barrio 8 de Abril M-F, en Las Heras.

El hecho ocurrió cerca de las 21, cuando la víctima escuchó un disparo y, de inmediato, advirtió la lesión en la zona del cuello. De urgencia fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó en coma farmacológico y quedó internado con diagnóstico de herida de arma de fuego en el cuello.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 43° de Las Heras y de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, que investiga las circunstancias en que se produjo el ataque.

