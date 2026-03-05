El menor mordió banquina en la Ruta 30 e impactó de frente contra otro vehículo. Murió un hombre de 51 años y hay tres heridos.

Este martes por la mañana, al rededor de las 11:00, en el kilómetro 478 de la Ruta Provincial 30, en Chivilcoy, un Volkswagen Gol conducido por un adolescente de apenas 14 años protagonizó un triple choque que le costó la vida a un trabajador rural y dejó a otras cuatro personas heridas.

El vehículo, en el que viajaban el conductor junto a otros dos menores de 14 y 16 años, circulaba hacia la Ruta 51 cuando mordió la banquina. Tras dar varios trompos fuera de control, cruzó de carril e impactó de frente contra otro Volkswagen Gol que venía en sentido contrario. Una camioneta Amarok, que circulaba detrás, no pudo evitar la colisión en cadena.

Un adolescente de 14 años manejaba un auto, chocó y provocó la muerte de un hombre El Volkswagen Gol que conducía la víctima fatal volcó tras la impactante colisión. La Razón de Chivilcoy Según información de Clarín, la víctima fatal fue identificada como Rodolfo Marcelo López (51), un ex-camionero y actual empleado rural, padre de una niña de 11 años. López viajaba desde Rawson hacia Chivilcoy para acompañar a su pareja, Eliana Esther Orellanos (38), a una consulta médica.

El impacto fue de tal magnitud que el motor del auto de los adolescentes se desprendió por completo. López quedó atrapado en el habitáculo y falleció minutos antes de que los bomberos y el SAME pudieran rescatarlo. Su pareja fue trasladada de urgencia con traumatismo de cráneo y fracturas. Se recupera favorablemente.

El medio antes citado menciana que en Chivilcoy circula la versión de que el menor le habría sacado el auto a su madre a escondidas.