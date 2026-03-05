5 de marzo de 2026 - 14:57

Un adolescente de 14 años manejaba un auto, chocó y provocó la muerte de un hombre

El menor mordió banquina en la Ruta 30 e impactó de frente contra otro vehículo. Murió un hombre de 51 años y hay tres heridos.

Así quedó el auto que manejaba el adolescente de 14 años.

Así quedó el auto que manejaba el adolescente de 14 años. 

Foto:

La Razón de Chivilcoy
Este martes por la mañana, al rededor de las 11:00, en el kilómetro 478 de la Ruta Provincial 30, en Chivilcoy, un Volkswagen Gol conducido por un adolescente de apenas 14 años protagonizó un triple choque que le costó la vida a un trabajador rural y dejó a otras cuatro personas heridas.

El vehículo, en el que viajaban el conductor junto a otros dos menores de 14 y 16 años, circulaba hacia la Ruta 51 cuando mordió la banquina. Tras dar varios trompos fuera de control, cruzó de carril e impactó de frente contra otro Volkswagen Gol que venía en sentido contrario. Una camioneta Amarok, que circulaba detrás, no pudo evitar la colisión en cadena.

El Volkswagen Gol que conducía la víctima fatal volcó tras la impactante colisión.

El Volkswagen Gol que conducía la víctima fatal volcó tras la impactante colisión.

Según información de Clarín, la víctima fatal fue identificada como Rodolfo Marcelo López (51), un ex-camionero y actual empleado rural, padre de una niña de 11 años. López viajaba desde Rawson hacia Chivilcoy para acompañar a su pareja, Eliana Esther Orellanos (38), a una consulta médica.

El impacto fue de tal magnitud que el motor del auto de los adolescentes se desprendió por completo. López quedó atrapado en el habitáculo y falleció minutos antes de que los bomberos y el SAME pudieran rescatarlo. Su pareja fue trasladada de urgencia con traumatismo de cráneo y fracturas. Se recupera favorablemente.

El medio antes citado menciana que en Chivilcoy circula la versión de que el menor le habría sacado el auto a su madre a escondidas.

Imágenes del impactante choque en Chivilcoy.

Imágenes del impactante choque en Chivilcoy.

Los tres adolescentes sufrieron politraumatismos. Uno ya recibió el alta, mientras que los otros dos, incluido el conductor de 14 años, permanecen en terapia intensiva, aunque fuera de peligro. Por su parte, el conductor de la Amarok resultó ileso.

La causa se tramita en la UFI N° 6 de Mercedes. Se espera que las pericias accidentológicas determinen la dinámica del siniestro, mientras se evalúa si la investigación penal puede avanzar contra los adultos responsables o si el caso derivará exclusivamente en una demanda civil.

