Un Jurado Vecinal condenó a un hombre por vender pirotecnia en la calle: $862.500 de multa

Siete vecinos determinaron de forma unánime la responsabilidad del infractor, quien fue sorprendido "in fraganti" vendiendo material prohibido frente al Hospital Central.

El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza condenó a un hombre por venta ilegal de pirotecnia en la vía pública.

El Jurado Vecinal de la Ciudad de Mendoza condenó a un hombre por venta ilegal de pirotecnia en la vía pública. 

La Ciudad de Mendoza llevó adelante una audiencia bajo la figura del Jurado Vecinal, donde vecinos de la capital sancionaron a un hombre por violar el Código de Convivencia. El acusado fue encontrado responsable de comercializar pirotecnia, una actividad prohibida en toda la provincia.

El hecho que originó la sanción ocurrió el pasado 29 de diciembre, cuando inspectores municipales detectaron al hombre realizando la venta ambulante de productos pirotécnicos en calle Alem, justo frente al Hospital Central. En aquel operativo se decomisaron más de 300 artículos, labrándose un acta por infracción a la Ordenanza N° 3877/14.

La decisión de los vecinos fue unánime

El jurado, integrado por siete vecinos voluntarios, tuvo la tarea de analizar las pruebas en el Honorable Concejo Deliberante. Tras deliberar en privado, el presidente del cuerpo comunicó el veredicto: el infractor fue declarado responsable de manera unánime.

Tras un cuarto intermedio, el jurado vecinal falló de forma unánime.

Tras un cuarto intermedio, el jurado vecinal falló de forma unánime.

De esta manera, los vecinos y vecinas de la Ciudad acompañan la aplicación de la normativa vigente que prohíbe la venta y el uso de pirotecnia, en atención a las consecuencias que su utilización genera en la salud y el bienestar de personas con discapacidad, personas con trastornos del espectro autista o hipersensibilidad auditiva, así como en adultos mayores, bebés y animales, quienes resultan especialmente afectados por el impacto sonoro.

Las sanciones para el infractor

El infractor, a pesar de haber sido notificado formalmente de todas las instancias judiciales, fue declarado en rebeldía ante su incomparecencia injustificada. Esta situación habilita a que la multa aplicable por la infracción pueda incrementarse un 50%, llegando a un total de $862.500.

En caso de la falta de pago voluntario de las multas dispuestas por el municipio, se inicia un procedimiento de apremio en los juzgados tributarios. Y una vez firme la sentencia ante el incumplimiento de la misma, se embarga o inhibe al demandado.

