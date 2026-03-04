4 de marzo de 2026 - 20:56

Detuvieron a mecheros en Aeroparque: el perfil de los pasajeros de altos ingresos que roban antes de viajar

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarató una serie de hurtos en los locales de la zona comercial del Aeroparque Jorge Newbery.

Detuvieron a mecheros en Aeroparque

Detuvieron a mecheros en Aeroparque

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante la última temporada de vacaciones, el personal de la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA) logró identificar y detener a varios pasajeros que cometían hurtos en los locales del Free Shop de Aeroparque.

Leé además

Detenido por abuso sexual se tiró desde un cuarto piso en La Plata y cayó sobre el auto de un juez

Un detenido por abuso sexual se tiró desde un cuarto piso en La Plata y cayó sobre el auto de un juez

Por Redacción Policiales
San Carlos: transportaba dos patas de vaca y fue detenido

Llevaba dos patas de vaca en el baúl del auto y fue detenido en San Carlos

Por Redacción Policiales

Lo que llamó la atención de las autoridades no fue solo la frecuencia de los hechos, sino el perfil socioeconómico de los delincuentes: personas de clase media-alta con ingresos mensuales que, en algunos casos, llegan casi a los diez millones de pesos.

Bajo un modus operandi basado en el camuflaje y el descuido, estos sujetos aprovechaban el flujo masivo de turistas para pasar desapercibidos.

Vestidos como pasajeros de gran poder adquisitivo, seleccionaban objetos pequeños pero de alto valor, como anteojos de sol de primera marca, maquillajes y perfumes, para luego ocultarlos entre sus bolsos o prendas y dirigirse a las puertas de embarque.

Embed

Quiénes son los mecheros de Aeroparque

El perfil de los imputados revela una realidad sorprendente, donde profesionales con cargos estables y altos ingresos deciden arriesgar su libertad por productos de lujo.

El primer caso es de un técnico químico. Se trata de un hombre de 50 años que gana $8.000.000 por mes y fue detenido antes de embarcar hacia Córdoba tras sustraer lentes de primera marca del local ShopGallery.

Otro de los perfiles que sorprendió fue el de una jubilada extranjera: se trata de una ciudadana española de 72 años, con una jubilación de 1900 euros, robó anteojos Dolce&Gabbana y fue interceptada recién al aterrizar en su destino, la ciudad de Iguazú.

Entre los casos registrados también figuran una odontóloga de 62 años, residente de Belgrano, y una vendedora que intentó sustraer "testers" de sombras y delineadores de ojos.

A pesar de sus intentos por evadir la seguridad, el sistema de monitoreo de la PSA y las cámaras de los comercios registraron cada movimiento, permitiendo la detención estratégica de los sospechosos apenas minutos antes de subir al avión.

Dado que estos delitos se encuadran bajo la figura de hurto simple, el juez interviniente ha aplicado la solución legal de reparación integral. Esto permite que los involucrados recuperen su libertad tras pactar un acuerdo conciliatorio con la empresa damnificada, el cual suele consistir en la devolución del objeto y el depósito judicial de sumas que oscilan entre los $170.000 y $200.000.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Imputaron y liberaron al comerciante que atropelló y mató a un presunto ladrón

Imputaron y liberaron al comerciante que persiguió y mató a un presunto ladrón en Las Heras

Por Redacción Policiales
Asesinaron a puñaladas a un joven soldado a la salida de un boliche: capturaron al sospechoso en Bolivia. 

Asesinaron a puñaladas a un joven soldado a la salida de un boliche: capturaron al sospechoso en Bolivia

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. Archivo

Brutal riña vecinal por "música fuerte": un menor desmayado de un botellazo y un hombre baleado

Por Redacción Policiales
Palmira: persecución, choque y un menor herido en una moto robada.

Palmira: persecución, choque y un menor herido en una moto robada

Por Enrique Pfaab