Llevaba dos patas de vaca en el baúl del auto y fue detenido en San Carlos

Un hombre de 68 años fue detenido en la Ruta 40 tras ser interceptado con piezas de carne con un peso de 140 kilos.

Durante un operativo de control detuvieron a un hombre que viajaba con dos patas de vaca en el departamento de San Carlos, lo que resultó en el decomiso de aproximadamente 140 kilos de productos cárnicos.

El procedimiento tuvo lugar este miércoles durante un patrullaje preventivo sobre la Ruta Nacional 40, específicamente en la localidad de Tres Esquinas, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato.

La intervención fue coordinada por la Unidad Especial de Patrullaje de San Carlos, en un trabajo conjunto con la Policía Rural y personal de Bromatología del municipio. Durante el control de rutina, los efectivos detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet Cruze para realizar la inspección correspondiente.

Al revisar el baúl del rodado, los uniformados hallaron dos patas de vacuno. Al ser consultado sobre el origen de la mercadería, el conductor, un hombre de 68 años, explicó que la transportaba desde un puesto, aunque no pudo aportar datos concretos ni documentación que avalara su procedencia.