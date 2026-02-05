5 de febrero de 2026 - 21:35

Consumo de carne en aumento: crecieron la aviar y la porcina debido a la suba de precios de la vacuna

Así lo indicó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los aumentos en la carne vacuna provocaron que el consumo de aviar y porcina creciera per cápita.

Creció el consumo de carnes en Argentina durante 2025.

El consumo de carne en la Argentina volvió a crecer durante 2025 y alcanzó su nivel más alto de los últimos años, impulsado principalmente por una mayor elección de carnes aviar y porcina, en un contexto marcado por los fuertes aumentos de precios de la carne vacuna.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el consumo total per cápita de carnes aumentó un 3,85% interanual el año pasado y pasó de 112,16 kilos en 2024 a 116,4 kilos en 2025, el registro más elevado de la serie que abarca desde 2020.

El crecimiento en las tres principales categorías:

El informe de la Dirección Nacional de Producción Ganadera detalló que las tres principales categorías mostraron incrementos. En el caso de la carne bovina, el consumo subió de 48,49 a 49,92 kilos per cápita, lo que representa un avance del 2,94%.

La carne porcina fue la que más creció en términos relativos, con un aumento del 8,44%, al pasar de 17,42 a 19,89 kilos por habitantes. En tanto, la carne aviar registró una suba del 3,07%, pasando de 46,25 a 47,68 kilos.

En 2018 se mantendría el consumo de pollo en 40 kilos per cápita
El precio del pollo entero registró un aumento de 19,2% entre el cierre de 2024 y el cierre de 2025.

Desde el área ganadera destacaron que “estos resultados reflejan una mayor diversificación de la ingesta de proteínas animales, destacándose el desempeño del consumo de carne porcina (+1,47kg) y aviar (+1,42kg) como las principales dinamizadoras del crecimiento del consumo total de carnes, consolidando una tendencia estructural de los últimos años”.

Al mismo tiempo, remarcaron que “estos resultados dan cuenta del trabajo llevado adelante para fortalecer la producción, mejorar la competitividad y garantizar el acceso de la población a alimentos de calidad nutricional”.

Precios de carne vacuna en alza

El crecimiento de las variantes porcina y aviar dentro del mercado cárnico también está asociado a la significativa suba de precios que viene experimentando la carne vacuna en los últimos tiempos, lo que provoca optar por opciones más accesibles.

En este sentido, durante el 2025, el rubro carnes y derivados arrojó una suba promedio de los cortes vacunos relevados por el INDEC de 68,6% interanual en diciembre pasado.

En orden descendente, los aumentos del precio por kilo de los cortes vacunos fueron: cuadril (72,6%), paleta (71,2%), nalga (69,7%), asado (69,4%) y carne picada común (59,9%). Mientras que la caja de cuatro hamburguesas congeladas tuvo un incremento de 45,9% frente a diciembre de 2024.

En contraste, el precio del pollo entero registró un aumento de 19,2% entre el cierre de 2024 y el cierre de 2025, reflejando una suba notoriamente menor que los principales cortes vacunos en el mismo periodo.

Asimismo, el incremento del rubro carne y derivados duplica la variación interanual del nivel general de la inflación que subió 31,7% durante el año y respecto al capítulo alimentos que registró un alza de 33,1% anual.

