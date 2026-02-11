Operativo con drones frenó una faena ilegal de caballos en Guaymallén: más de 1.800 kilos de carne incautada

Un operativo encabezado por la Policía de Seguridad Rural permitió desarticular un centro de faena clandestina de equinos en Guaymallén , donde se incautaron más de 1.800 kilos de carne de caballo que eran comercializados ilegalmente. Siete personas quedaron detenidas.

El procedimiento se activó tras un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de caballos a una vivienda. A partir de esa comunicación, se desplegó un operativo coordinado en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato , con apoyo de drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) , que permitieron ubicar el predio con precisión.

En el lugar se interrumpió la faena de siete caballos que estaban siendo procesados. Los efectivos secuestraron alrededor de 1.800 kilos de carne equina —parte correspondiente a faena reciente y otra almacenada en dos freezers— además de un carro frigorífico. Según la investigación, parte de esa carne era vendida ilegalmente en carnicerías de la zona, lo que implica un riesgo sanitario.

Como resultado del operativo fueron detenidas siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— que quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén . También se dispuso el secuestro de los animales presentes por presunto maltrato animal.

La carne incautada y los elementos decomisados serán trasladados para su disposición final en Las Heras , con la colaboración del municipio y la intervención de profesionales de la Dirección de Ganadería .

Durante el procedimiento estuvieron presentes la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el director general de Policías, Marcelo Calipo; el jefe de la Policía de Seguridad Rural, Adrián Ríos; y el jefe de la Policía Rural Zona Centro, Manuel Andrada.

Operativo con drones permitió frenar faena ilegal de caballos en Guaymallén. Prensa Gobierno de Mendoza

La ministra afirmó: “Estamos aquí en Guaymallén en un exitoso procedimiento contra la faena clandestina. Esto se enmarca en el plan contra la faena y contra el delito de abigeato que estamos llevando adelante en el Ministerio de Seguridad desde el año pasado. Ya llevamos más de 16 toneladas de carne secuestradas, muchas de ellas provenientes de faena clandestina”.

“En concreto, se trata de un operativo en el que se secuestraron más de 1.800 kilos de carne de caballo que estaba siendo faenada y además vendida ilegalmente en carnicerías de la zona. Esto perjudica el consumo humano y es muy peligroso para la salud pública de las personas que consumían esa carne”.

También destacó el trabajo coordinado: “Hubo un llamado al 911, un abordaje rápido por parte de la Policía y el trabajo con drones que permitió localizar el lugar y dar precisiones para que la Policía Rural pudiera llegar rápidamente. Eso fue lo que garantizó el éxito de este procedimiento”.

Por su parte, el jefe de la Policía de Seguridad Rural, Adrián Ríos, señaló: “En el lugar se interrumpió la faena de siete caballos que estaban en proceso. Hemos logrado la detención de siete personas, cuatro hombres y tres mujeres, que quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén".

Y añadió: “Se trata de alrededor de 1.800 kilos de carne, parte de faena reciente y otra frizada en dos freezers, además de un carro frigorífico. Estimamos que esta red comercializaba la carne en la zona cercana, pero no descartamos que, por la cantidad secuestrada, haya llegado a otros puntos del Gran Mendoza”.